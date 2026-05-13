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Chocó contra dos casas, murió y dejó además a cuatro familias sin gas ni luz

La víctima tenía 36 años y falleció horas después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario por politraumatismos graves.

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El choque provocó que cuatro familias se quedaran sin gas y sin luz. (Foto: X @maxiklan).

El choque provocó que cuatro familias se quedaran sin gas y sin luz. (Foto: X @maxiklan).

Un hombre de 36 años murió este miércoles en Rosario luego de perder el control de su auto y chocar contra el frente de dos viviendas en la zona sur de la ciudad. El impacto dejó además a cuatro familias sin gas ni electricidad y provocó severos daños materiales.

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La víctima fue identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, quien manejaba un Fiat Palio por avenida San Martín en dirección norte cuando, cerca de las 5:20, perdió el control del vehículo al cruzar la calle Amenábar.

Según la reconstrucción del hecho, el auto se desvió hacia el carril contrario, subió a la vereda a gran velocidad e impactó contra las puertas de dos casas ubicadas al 2900 de avenida San Martín.

Choque rosario
(Foto: X @maxiklan)

(Foto: X @maxiklan)

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Rosario, que captaron el momento exacto de la colisión.

Tras el choque, Núñez quedó inconsciente dentro del vehículo destruido y los bomberos tuvieron que cortar parte de la carrocería para rescatarlo, mientras que personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladó en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La Policía logró identificarlo a través de la documentación que llevaba encima. Horas más tarde, el hospital confirmó su muerte por politraumatismos graves.

Cuatro familias sin luz ni gas

El impacto también provocó destrozos en los gabinetes de gas de las viviendas afectadas. Personal de Litoral Gas clausuró preventivamente dos suministros debido a daños en las instalaciones internas.

Para recuperar el servicio, los vecinos deberán contratar gasistas matriculados. En paralelo, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó para restablecer el suministro eléctrico durante la jornada.

En total, cuatro familias resultaron afectadas, tres en planta baja y una en planta alta.

Una vecina contó que se despertó por “una explosión” y aseguró que comenzó a salir gas tras el choque. También explicó que los bomberos debieron forzar la cerradura porque los escombros bloqueaban el ingreso.

Otro de los damnificados describió los daños ocasionados por el impacto. “Nos arrancó medidor de agua, de gas, de electricidad, todo”, relató. “Ahora tenemos que empezar a ver el tema de la puerta, tema de reconexión de los servicios, todo, arreglar todo lo que hay”, agregó.

Un tercer vecino expresó preocupación por la situación de los servicios. “Tenemos miedo por el gas y la luz, que es lo más peligroso. Ahora tenemos que pedir la rehabilitación del servicio de manera particular y ver quién se hace cargo de todos estos daños”, señaló.

Hasta media mañana, una pareja de adultos mayores que vive en la planta alta permanecía sin poder salir de la vivienda porque la estructura de acceso había quedado bloqueada por hierros y caños retorcidos tras el choque.

Durante el operativo, la Policía y agentes municipales interrumpieron totalmente el tránsito entre las calles Rueda y Amenábar.

Las causas del accidente continúan bajo investigación.

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