Accidente fatal: perdió el control, chocó contra un árbol y el final fue trágico

Las imágenes mostraban el vehículo completamente destruido del lado izquierdo, con el habitáculo hundido tras pegar de lleno contra el árbol. También quedaron esparcidos restos del paragolpes, ópticas y vidrios sobre el asfalto y el pasto de la plazoleta.

De acuerdo con el relato policial, el Nissan primero atravesó el césped, chocó contra un árbol pequeño y un cesto de basura, y finalmente impactó contra el árbol que frenó completamente la marcha.

Investigan qué provocó el accidente

En la zona trabajó personal de la Policía Científica realizando pericias y mediciones para intentar determinar qué ocurrió segundos antes del choque.

Además, los investigadores analizaban las cámaras de seguridad instaladas en el lugar para establecer si la conductora se distrajo, se quedó dormida o si existió algún otro factor que provocó la pérdida de control del vehículo.

Según indicaron fuentes policiales en el lugar, en principio no habría otro vehículo involucrado en el hecho.

El tránsito sobre avenida Gaona permanecía parcialmente afectado mientras se desarrollaba el operativo y se realizaba el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.