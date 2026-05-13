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Accidente fatal: perdió el control, chocó contra un árbol y el final fue trágico

El trágico accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona. En la zona trabajaba personal de la Policía de la Ciudad.

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Accidente fatal: perdió el control

Accidente fatal: perdió el control, choco contra un árbol y el final fue trágico

Una mujer de unos 30 años murió luego de protagonizar un violento choque en el barrio porteño de Flores. La víctima manejaba un Nissan Tiida por la avenida Gaona cuando, por motivos que todavía se investigan, siguió de largo en una curva obligatoria e impactó de lleno contra un árbol.

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El conductor fue detenido e imputado por homicidio culposo agravado por exceso de velocidad. (Foto: captura)

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Gaona y Avenida Juan B. Justo. Según relataron testigos y personal policial que trabajó en el lugar, la conductora no llegó siquiera a doblar hacia la derecha y terminó subiéndose a una plazoleta antes de chocar contra un árbol de plátano.

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La violencia del impacto fue tal que la mujer murió prácticamente en el acto. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el cuerpo todavía permanecía dentro del vehículo.

Las imágenes mostraban el vehículo completamente destruido del lado izquierdo, con el habitáculo hundido tras pegar de lleno contra el árbol. También quedaron esparcidos restos del paragolpes, ópticas y vidrios sobre el asfalto y el pasto de la plazoleta.

De acuerdo con el relato policial, el Nissan primero atravesó el césped, chocó contra un árbol pequeño y un cesto de basura, y finalmente impactó contra el árbol que frenó completamente la marcha.

Investigan qué provocó el accidente

En la zona trabajó personal de la Policía Científica realizando pericias y mediciones para intentar determinar qué ocurrió segundos antes del choque.

Además, los investigadores analizaban las cámaras de seguridad instaladas en el lugar para establecer si la conductora se distrajo, se quedó dormida o si existió algún otro factor que provocó la pérdida de control del vehículo.

Según indicaron fuentes policiales en el lugar, en principio no habría otro vehículo involucrado en el hecho.

El tránsito sobre avenida Gaona permanecía parcialmente afectado mientras se desarrollaba el operativo y se realizaba el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.

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