Revelan el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Le encontró..."

Por último, Pía Shaw reforzó la versión con una frase contundente: "Milett le encontró mensajes con una conocida".

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Qué dijo Milett Figueroa sobre su separación de Marcelo Tinelli

En A la tarde (América TV), compartieron una entrevista que Milett Figueroa ofreció en Perú, donde habló sobre su ruptura con Marcelo Tinelli y también mencionó la nueva relación del conductor con Rossana Almeyda.

"Rompe el silencio Milett Figueroa desde Perú. Esto ocurrió hace instantes. Habla de la separación de Tinelli y también de la nueva novia que es Rossana Almeyda", introdujo Luis Bremer al presentar la noticia.

En el material emitido, la modelo limeña expresó: "No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja".

Consultada sobre si la aparición de otra mujer podía vincularse con una infidelidad, respondió: "Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, obviamente , si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz, pero realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es algo que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada".

Y sumó: "Terminé justamente porque justamente porque no era sano para mí".

El programa conducido por Karina Mazzocco, Gustavo Descalzi aportó su mirada: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".