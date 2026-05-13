Salía de la escuela, cruzaba la calle y fue brutalmente atropellada por un auto: el video

El automovilista fue identificado como Marcos Darío Ávila, de 51 años, quien quedó imputado por “lesiones graves culposas por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria”.

La causa está a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez, titular de la Fiscalía de Instrucción 17. Pese a la imputación, el conductor continúa en libertad mientras avanza la investigación.

Los primeros informes señalaron que el hombre habría cruzado la intersección con luz amarilla. Además, los estudios descartaron consumo de alcohol, aunque todavía restan resultados toxicológicos.

El lugar del accidente El accidente ocurrió sobre la avenida Juan B. Justo al 8332, en barrio Guiñazú, a la salida del IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos de Córdoba.

Investigan a qué velocidad circulaba el auto

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar la velocidad a la que iba el Fiat Cronos. La avenida Juan B. Justo forma parte del antiguo trazado de la Ruta 9 Norte y tiene circulación constante de camiones, colectivos y autos particulares.

Sin embargo, por tratarse de una zona escolar, la velocidad máxima permitida es de apenas 30 kilómetros por hora. Testigos aseguraron que el vehículo arrastró a Guadalupe cerca de 50 metros después del impacto, un dato que ahora será clave para el informe accidentológico.

El momenot del accidente

El desesperado pedido de la familia

Tras el accidente, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil Municipal, donde debieron operarla para descomprimir un coágulo cerebral. Su madre, Ivana Díaz, explicó que las primeras 72 horas son fundamentales para evaluar la evolución.

“Lo bueno es que no empeoró”, sostuvo en declaraciones radiales, aunque confirmó que Guadalupe sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

El padre de la menor también reclamó medidas urgentes de seguridad vial en la zona del colegio. “Necesitamos una pasarela o algo que proteja a los chicos. Un botón para un semáforo no alcanza”, expresó con angustia.