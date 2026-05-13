Salía de la escuela, cruzaba la calle y fue brutalmente atropellada por un auto: el video

Un grave accidente dejó a una nena de 12 años internada en terapia intensiva luego de ser atropellada cuando salía de la escuela. La menor sufrió un traumatismo de cráneo severo, permanece en coma farmacológico y su estado es crítico.
Una nena de 12 años quedó en coma y el hombre que manejaba el auto fue imputado, aunque sigue en libertad. El automovilista la embistió cuando cruzaba la calle.
Una nena de 12 años fue atropellada a la salida de la escuela y está grave.
Un grave accidente dejó a una nena de 12 años internada en terapia intensiva luego de ser atropellada cuando salía de la escuela. La menor sufrió un traumatismo de cráneo severo, permanece en coma farmacológico y su estado es crítico.
El dramático episodio ocurrió el lunes por la tarde sobre la avenida Juan B. Justo, en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba, y quedó registrado por cámaras de seguridad.
La víctima, identificada como Guadalupe, acababa de terminar la jornada escolar en el IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos cuando intentó cruzar la avenida. Según relataron compañeras de la niña, ella vio a un alumno con un perro callejero al que suele cuidar, activó el pulsador del semáforo peatonal y comenzó a atravesar la calle.
Las imágenes muestran que cruzó corriendo el primer carril, pero al llegar al segundo fue embestida violentamente por un Fiat Cronos gris. El impacto fue estremecedor: el cuerpo de la menor salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto inconsciente.
El automovilista fue identificado como Marcos Darío Ávila, de 51 años, quien quedó imputado por “lesiones graves culposas por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria”.
La causa está a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez, titular de la Fiscalía de Instrucción 17. Pese a la imputación, el conductor continúa en libertad mientras avanza la investigación.
Los primeros informes señalaron que el hombre habría cruzado la intersección con luz amarilla. Además, los estudios descartaron consumo de alcohol, aunque todavía restan resultados toxicológicos.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar la velocidad a la que iba el Fiat Cronos. La avenida Juan B. Justo forma parte del antiguo trazado de la Ruta 9 Norte y tiene circulación constante de camiones, colectivos y autos particulares.
Sin embargo, por tratarse de una zona escolar, la velocidad máxima permitida es de apenas 30 kilómetros por hora. Testigos aseguraron que el vehículo arrastró a Guadalupe cerca de 50 metros después del impacto, un dato que ahora será clave para el informe accidentológico.
Tras el accidente, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil Municipal, donde debieron operarla para descomprimir un coágulo cerebral. Su madre, Ivana Díaz, explicó que las primeras 72 horas son fundamentales para evaluar la evolución.
“Lo bueno es que no empeoró”, sostuvo en declaraciones radiales, aunque confirmó que Guadalupe sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
El padre de la menor también reclamó medidas urgentes de seguridad vial en la zona del colegio. “Necesitamos una pasarela o algo que proteja a los chicos. Un botón para un semáforo no alcanza”, expresó con angustia.