Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina que vuelve a ser un éxito

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

La historia comienza durante el cierre de una campaña presidencial. En ese momento ocurre un hecho que modifica el rumbo de todos los protagonistas: el asesinato del compañero de fórmula del pastor Emilio Vázquez Pena, personaje interpretado por Diego Peretti.

Lo que inicialmente parece un crimen aislado termina convirtiéndose en el punto de partida de una compleja trama política. A partir de ese momento, el líder religioso inicia un inesperado ascenso dentro de la escena pública, mientras las sospechas, las disputas de poder y las presiones aumentan capítulo tras capítulo.

La serie construye un relato donde las instituciones religiosas y el ámbito político aparecen estrechamente vinculados. Esa combinación da lugar a un escenario lleno de dilemas morales y decisiones que cambian constantemente el destino de sus personajes.

Diego Peretti lidera un elenco de primer nivel

Uno de los grandes pilares del éxito de la producción es su reparto. Diego Peretti encarna al pastor Emilio Vázquez Pena con una interpretación que sostiene gran parte del peso dramático de la historia.

Su personaje atraviesa un complejo recorrido emocional mientras enfrenta el crecimiento de su influencia política y las consecuencias del crimen que desencadena toda la trama.

Junto a él participan reconocidos actores argentinos como Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel, quienes aportan personajes con perfiles muy diferentes y fundamentales para el desarrollo del relato.

Cada uno construye figuras con intereses propios, generando alianzas, enfrentamientos y conflictos que enriquecen una historia donde nadie parece estar completamente libre de sospechas.

El elenco principal de "El Reino"

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

Cuántas temporadas tiene "El Reino" en Netflix

A lo largo de sus dos temporadas, la serie expande los conflictos iniciados en el primer episodio.

Mientras la primera entrega se concentra en las consecuencias inmediatas del asesinato ocurrido durante la campaña electoral, la segunda profundiza en las implicancias políticas y personales del crecimiento de Emilio Vázquez Pena.

Con el pastor convertido en candidato a la Presidencia de la Nación, las dudas sobre el crimen continúan presentes y las presiones aumentan a medida que la investigación avanza.

Al mismo tiempo, los conflictos psicológicos del protagonista adquieren un mayor protagonismo, mostrando el impacto que tiene el poder sobre sus decisiones y sobre quienes lo rodean.

Mirá el tráiler oficial de "El Reino" en Netflix