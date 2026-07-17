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Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina que vuelve a ser un éxito

Diego Peretti brilla con una de las series más recomendadas de Netflix gracias a una historia que combina religión, política y suspenso con un elenco de primer nivel.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina más vista y es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina más vista y es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

"El Reino" volvió a posicionarse entre las producciones argentinas más destacadas del catálogo de Netflix. Aunque su estreno original fue en 2021, la serie protagonizada por Diego Peretti continúa despertando el interés de nuevos espectadores gracias a una propuesta que va mucho más allá del suspenso tradicional.

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Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en el fin de semana. (Foto: Archivo)

Con una historia que mezcla fe, ambición política y secretos de poder, la ficción logró consolidarse como una de las producciones nacionales más exitosas de la plataforma.

Impulsada por un elenco de reconocidas figuras y una narrativa cargada de tensión, la serie invita al espectador a sumergirse en un universo donde los límites entre la religión, la política y los intereses personales comienzan a desdibujarse. Cada episodio profundiza en los conflictos de personajes complejos, mientras la trama mantiene un ritmo que sostiene el suspenso de principio a fin.

De qué trata "El Reino", la serie argentina en Netflix

La ficción fue creada por la escritora Claudia Piñeiro y el director Marcelo Piñeyro, dos referentes de la industria audiovisual argentina. Desde el primer episodio, la producción presenta un escenario marcado por la incertidumbre y el misterio.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

La historia comienza durante el cierre de una campaña presidencial. En ese momento ocurre un hecho que modifica el rumbo de todos los protagonistas: el asesinato del compañero de fórmula del pastor Emilio Vázquez Pena, personaje interpretado por Diego Peretti.

Lo que inicialmente parece un crimen aislado termina convirtiéndose en el punto de partida de una compleja trama política. A partir de ese momento, el líder religioso inicia un inesperado ascenso dentro de la escena pública, mientras las sospechas, las disputas de poder y las presiones aumentan capítulo tras capítulo.

La serie construye un relato donde las instituciones religiosas y el ámbito político aparecen estrechamente vinculados. Esa combinación da lugar a un escenario lleno de dilemas morales y decisiones que cambian constantemente el destino de sus personajes.

Diego Peretti lidera un elenco de primer nivel

Uno de los grandes pilares del éxito de la producción es su reparto. Diego Peretti encarna al pastor Emilio Vázquez Pena con una interpretación que sostiene gran parte del peso dramático de la historia.

Su personaje atraviesa un complejo recorrido emocional mientras enfrenta el crecimiento de su influencia política y las consecuencias del crimen que desencadena toda la trama.

Junto a él participan reconocidos actores argentinos como Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel, quienes aportan personajes con perfiles muy diferentes y fundamentales para el desarrollo del relato.

Cada uno construye figuras con intereses propios, generando alianzas, enfrentamientos y conflictos que enriquecen una historia donde nadie parece estar completamente libre de sospechas.

El elenco principal de "El Reino"

  • Chino Darín
  • Nancy Dupláa
  • Joaquín Furriel
  • Peter Lanzani
  • Mercedes Morán
  • Diego Peretti
  • Vera Spinetta
  • Nico García Hume
  • Victoria Almeida
  • Santiago Korovsky

Cuántas temporadas tiene "El Reino" en Netflix

A lo largo de sus dos temporadas, la serie expande los conflictos iniciados en el primer episodio.

Mientras la primera entrega se concentra en las consecuencias inmediatas del asesinato ocurrido durante la campaña electoral, la segunda profundiza en las implicancias políticas y personales del crecimiento de Emilio Vázquez Pena.

Con el pastor convertido en candidato a la Presidencia de la Nación, las dudas sobre el crimen continúan presentes y las presiones aumentan a medida que la investigación avanza.

Al mismo tiempo, los conflictos psicológicos del protagonista adquieren un mayor protagonismo, mostrando el impacto que tiene el poder sobre sus decisiones y sobre quienes lo rodean.

Mirá el tráiler oficial de "El Reino" en Netflix

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