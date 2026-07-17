Manuel de Gran Hermano habló de una posible vuelta con Zoe Bogach y su gesto lo dijo todo

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo apenas unos segundos después, cuando llegó la pregunta vinculada a su pasado amoroso. “¿No volvés con Zoe?”, le planteó Ceferino Reato, buscando conocer si existía alguna posibilidad de reconciliación con Bogach.

La reacción de Manuel Ibero fue inmediata y no pasó inadvertida. Con una mirada pícara y un gesto que dejó entrever una respuesta negativa, el joven provocó risas en el estudio antes de desarrollar su respuesta. “Esa pregunta...”, expresó entre risas, dejando en claro la incomodidad que le generaba el planteo.

Más tarde, ante la consulta directa de Vero Lozano, Manuel decidió referirse con mayor profundidad a la historia que compartió con Zoe. El exparticipante recordó con afecto los años que estuvieron juntos, aunque también confirmó que actualmente ambos tomaron caminos diferentes.

“Estuvimos juntos casi dos años. Toda la relación fue muy linda. Es una persona a la que le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor. Pero a partir de ahora tenemos caminos separados, cada uno por su lado”, expresó con firmeza.

De esta manera, Manuel Ibero dejó en claro que, pese al cariño y al buen recuerdo que conserva de su relación con Zoe Bogach, su presente sentimental se encuentra ligado a Lola Tomaszeuski, con quien comenzó una historia durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada.

Cuál fue el tajante descargo de Manuel de Gran Hermano tras la polémica por sus dichos machistas

La eliminación de Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) el lunes pasado no pasó desapercibida y, lejos de quedar limitada a su salida del reality, rápidamente derivó en una intensa controversia en las redes sociales. Luego de abandonar la casa, el exparticipante quedó en el centro de las críticas por algunos de sus comentarios y generó una fuerte reacción entre los seguidores del programa.

Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo estuvo relacionado con las acusaciones realizadas por Zoe Bogach y con ciertas declaraciones que Manu había efectuado antes de ingresar al reality. Consultado sobre aquella situación, el joven respondió con una frase que provocó un fuerte rechazo y que fue interpretada por muchos como una manera de trasladarle parte de la responsabilidad a su expareja. En ese sentido, sostuvo que, si ella había sido manipulada, fue "porque ella lo permitió".

Pero esa no fue la única expresión que generó cuestionamientos. Durante su paso por El Debate de Gran Hermano (Telefe), luego de convertirse en uno de los eliminados del ciclo, protagonizó otro momento polémico al referirse a la cantidad de mujeres y hombres que permanecían dentro de la casa. Frente a Santiago del Moro y los panelistas, señaló que había más mujeres que hombres y añadió: "lamentablemente".

La frase no tardó en viralizarse y las redes sociales se llenaron de mensajes en su contra. Numerosos usuarios cuestionaron sus dichos y aseguraron que "se le cayó la careta". Además, consideraron que el participante dejó de lado la imagen de joven tranquilo y respetuoso que había mostrado durante gran parte de su permanencia en el programa para exhibir una faceta que, hasta ese momento, muchos no conocían.