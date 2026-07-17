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Fuerte polémica en España: un reconocido periodista criticó duramente a la Selección Argentina antes de la final

El periodista Roberto Gómez encendió la polémica en Radio MARCA al tildar de "violentos" a los jugadores argentinos, aunque elogió la historia futbolística del país.

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Foto: Reuters 

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El clima previo al partido decisivo de la Copa del Mundo en Nueva Jersey sumó un nuevo capítulo de extrema tensión, esta vez fuera de las fronteras del campo de juego. La previa de la final del Mundial entre España y Argentina encendió la polémica en los medios europeos, instalando un debate que cruzó de forma inmediata el océano Atlántico. Durante la emisión del programa deportivo “La Tribu” de Radio MARCA, el periodista español Roberto Gómez lanzó duras críticas contra la Selección argentina y anticipó un partido de máxima tensión de cara al domingo.

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Foto: Reuters 

El panelista televisivo y radial se mostró sumamente tajante al analizar el potencial futbolístico de ambos finalistas ecuménicos. Gómez, convencido de que España es el mejor equipo del torneo, advirtió sobre la dificultad de enfrentar a la vigente campeona del mundo. En su editorial, dejó sentada su absoluta confianza sobre el destino del trofeo, aunque reconoció la complejidad del examen táctico que se avecina: “Estoy convencido de que España va a ganar el Mundial, pero nos va a costar muchísimo”, afirmó ante los micrófonos de la emisora ibérica.

El comunicador no midió sus palabras al referirse al carácter competitivo y la personalidad de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. “Es el peor rival que nos podía tocar”, sostuvo, y describió a la Albiceleste como una selección de futbolistas “cancheros”. Siguiendo con esa polémica línea interpretativa, catalogó el enfrentamiento en términos de disparidad física y de madurez, expresando textualmente que “es un partido de hombres contra niños” para describir la fisonomía del choque.

Por qué el periodista de Radio MARCA acusó a Argentina de ser "marrullera"

El cronista español argumentó que los futbolistas de la Albiceleste emplean métodos que rozan la ilegalidad y los calificó directamente de violentos.

Al profundizar en sus cuestionamientos hacia el plantel sudamericano, el periodista incrementó el calibre de sus declaraciones. Gómez fue más allá y aseguró: “Argentina es la selección más marrullera en la historia del fútbol mundial. Hay futbolistas que rozan la violencia y es una selección violenta”. Sus fuertes acusaciones no tardaron en replicarse en diversas plataformas digitales. Sin embargo, en medio de su descargo, el periodista también reconoció el talento histórico del fútbol argentino destacando que “ha tenido los mejores jugadores de la historia”, nombrando a Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi, al tiempo que calificó a Lionel Scaloni como “un pedazo de seleccionador”.

Qué dijo Roberto Gómez sobre Luis de la Fuente y el presente de España

El comunicador detalló una conversación privada con el DT español y ratificó su fe ciega en el planteo de la Roja para la final.

La contracara de sus críticas hacia el plantel argentino fueron los elogios desmedidos para el proceso que encabeza el cuerpo técnico de su propio país. En su intervención, Gómez no ocultó su optimismo con el equipo español afirmando que “la mejor selección del Mundial es la española, la que mejor está jugando”, definiendo a Luis de la Fuente como “el seleccionador del Mundial”.

Para sostener su argumento sobre el gran presente del seleccionado europeo, el periodista sacó a la luz una intimidad compartida con el estratega ibérico durante los primeros tramos del certamen norteamericano. Según relató, De la Fuente le aseguró que el equipo llegaría “perfecto” a los cruces decisivos y que para la final estaría “perfectísimo”, una predicción táctica y física que, bajo la óptica de Gómez, se cumplió al pie de la letra antes de verse las caras con la Albiceleste.

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