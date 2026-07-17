Fuerte polémica en España: un reconocido periodista criticó duramente a la Selección Argentina antes de la final

Al profundizar en sus cuestionamientos hacia el plantel sudamericano, el periodista incrementó el calibre de sus declaraciones. Gómez fue más allá y aseguró: “Argentina es la selección más marrullera en la historia del fútbol mundial. Hay futbolistas que rozan la violencia y es una selección violenta”. Sus fuertes acusaciones no tardaron en replicarse en diversas plataformas digitales. Sin embargo, en medio de su descargo, el periodista también reconoció el talento histórico del fútbol argentino destacando que “ha tenido los mejores jugadores de la historia”, nombrando a Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi, al tiempo que calificó a Lionel Scaloni como “un pedazo de seleccionador”.

Qué dijo Roberto Gómez sobre Luis de la Fuente y el presente de España

El comunicador detalló una conversación privada con el DT español y ratificó su fe ciega en el planteo de la Roja para la final.

La contracara de sus críticas hacia el plantel argentino fueron los elogios desmedidos para el proceso que encabeza el cuerpo técnico de su propio país. En su intervención, Gómez no ocultó su optimismo con el equipo español afirmando que “la mejor selección del Mundial es la española, la que mejor está jugando”, definiendo a Luis de la Fuente como “el seleccionador del Mundial”.

Para sostener su argumento sobre el gran presente del seleccionado europeo, el periodista sacó a la luz una intimidad compartida con el estratega ibérico durante los primeros tramos del certamen norteamericano. Según relató, De la Fuente le aseguró que el equipo llegaría “perfecto” a los cruces decisivos y que para la final estaría “perfectísimo”, una predicción táctica y física que, bajo la óptica de Gómez, se cumplió al pie de la letra antes de verse las caras con la Albiceleste.