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Furor en Netflix por el estreno de este nuevo thriller erótico con un apasionado romance

Esta nueva película de Netflix con Ludwika Paleta y Óscar Casas apuesta por el drama, el suspenso y un romance apasionado.

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Furor en Netflix por el estreno de este nuevo thriller erótico con un apasionado romance. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de este nuevo thriller erótico con un apasionado romance. (Foto: Archivo)

"Deseo" es la nueva apuesta de Netflix y llega con una historia que combina drama, romance y conflictos. La película, protagonizada por Ludwika Paleta y Óscar Casas, plantea una trama en la que una relación secreta rompe el equilibrio de una familia aparentemente estable. A partir de ese momento, las consecuencias comenzarán a crecer y pondrán a prueba a todos los involucrados.

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Dirigida por Teresa Simone en su debut como realizadora, la producción cuenta con el respaldo de El Estudio y busca consolidarse como uno de los estrenos más importantes de la plataforma durante julio de 2026. La película también reúne a un equipo creativo con experiencia en el género, encabezado por las guionistas Giulia Cardamone y Vanessa Miklos.

La historia avanza mostrando cómo cada decisión genera nuevas consecuencias, mientras los secretos empiezan a salir a la luz y la tensión aumenta de manera constante.

De qué trata "Deseo", la nueva película en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "El apasionado romance entre una abogada casada y el entrenador de natación de su hija se convierte en un juego retorcido donde, al final, todos pierden el control".

La protagonista de Deseo es Lucero, una reconocida abogada que ha construido una carrera exitosa y mantiene una vida familiar que, desde el exterior, parece sólida y estable.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad comenzará a resquebrajarse cuando inicie una relación clandestina con Matías, el joven instructor de natación de su hija.

Lo que en un principio surge como un romance impulsado por la atracción y el deseo terminará convirtiéndose en un problema mucho más profundo. La relación prohibida pondrá en riesgo su matrimonio y la estabilidad de toda su familia.

El elenco principal de "Deseo" con Ludwika Paleta y Óscar Casas

  • Ludwika Paleta
  • José María Yazpik
  • Óscar Casas
  • Leonardo Ortizgris
  • Matías Coronado
  • Pili Pascual

Un thriller erótico que mezcla drama, romance y suspenso

Netflix define Deseo como un thriller donde el drama psicológico ocupa un lugar fundamental.

La producción desarrolla una historia en la que los conflictos personales tienen tanto peso como el suspenso. Las decisiones impulsivas, las emociones contenidas y los secretos familiares construyen un escenario donde cada escena incrementa la incertidumbre.

El relato explora cómo una relación aparentemente privada puede desencadenar efectos que alcanzan a todos los integrantes de una familia.

Aunque la película parte de una infidelidad, el relato va mucho más allá del romance. El matrimonio de Lucero comienza a deteriorarse mientras los secretos salen a la luz y las tensiones familiares aumentan.

Mientras el conflicto crece, los personajes deberán enfrentar situaciones que pondrán a prueba sus vínculos y sus propios límites.

Teresa Simone debuta como directora

La película representa el debut como directora de Teresa Simone.

Con este proyecto, la realizadora presenta su primera película al frente de una producción para Netflix, apostando por un thriller que combina elementos de suspenso con un fuerte componente dramático.

La dirección busca construir una narrativa donde la tensión aumente de manera progresiva mientras los personajes enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

Por qué "Deseo" es uno de los grandes estrenos en Netflix

Deseo forma parte de la programación de Netflix para julio de 2026.

La plataforma continúa fortaleciendo su catálogo de producciones mexicanas con historias originales que combinan distintos géneros y buscan captar la atención tanto del público local como internacional.

Con Deseo, Netflix apuesta por una historia donde el drama familiar y el suspenso avanzan de manera paralela hasta conducir a una serie de acontecimientos que cambiarán la vida de todos los personajes.

Las relaciones personales, la confianza, la culpa y las consecuencias de las decisiones impulsivas se convierten en los ejes principales de una película que promete mantener la tensión desde el comienzo hasta el desenlace.

Tráiler oficial de "Deseo" en Netflix

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