Margaret Qualley llevó las sandalias sin suela de Chanel y convirtió la alfombra roja en debate fashion.

La actriz completó el estilismo con una belleza de impronta natural: pelo largo con raya al medio, ondas suaves y maquillaje discreto. La piel luminosa, los labios en un tono marrón rosado y los accesorios pequeños reforzaron esa idea de sofisticación relajada. Incluso los anillos finos y los pendientes tipo trepadores acompañaron una búsqueda minimalista, pensada para no competir con el punto más audaz del look.

Cómo son las sandalias sin suela de Chanel

Las protagonistas del estilismo fueron las sandalias sin suela que Chanel presentó en su colección Resort 2027, exhibida en Biarritz bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy. La pieza se reduce a una estructura mínima: una talonera de cuero y cordones que sujetan el pie, mientras la planta queda expuesta.

Ese diseño extremo explica por qué el calzado se volvió tema de conversación. No se trata de unas sandalias pensadas para caminar cómodamente por la ciudad ni de un modelo orientado al consumo masivo. De hecho, según la información disponible, no está a la venta en tiendas ni aparece en la web oficial de la firma.

En ese sentido, su valor parece estar más cerca del gesto conceptual que del objeto comercial. Chanel no solo muestra una silueta distinta: propone una imagen capaz de circular, generar debate y ubicar a la marca dentro de una conversación sobre moda experimental. En tiempos donde la viralidad también forma parte del lujo, un zapato que casi no es zapato puede resultar más efectivo que cualquier accesorio convencional.

Por qué el look de Margaret Qualley se volvió viral

La elección también dialoga con el estilo de Qualley, que suele moverse entre lo romántico, lo etéreo y lo inesperado. En este caso, la combinación funcionó por contraste: arriba, una prenda negra de corte elegante; abajo, un calzado radical que desarma cualquier lectura clásica del look.

La alfombra roja permite ese tipo de licencias. Es un espacio de glamour, pero también de performance, donde las celebridades pueden probar ideas que difícilmente tendrían lugar en la vida cotidiana. Las sandalias sin suela cumplen con esa lógica: no buscan gustarle a todo el mundo, sino provocar una reacción.

Por eso, la aparición de Margaret Qualley con este diseño de Chanel no pasó como una simple anécdota fashion. Reabrió el debate sobre los límites entre moda, comodidad, espectáculo y exclusividad. Y dejó en claro que, en una alfombra roja, hasta el calzado más mínimo puede terminar ocupando el centro de la escena.