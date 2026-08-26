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Margaret Qualley llevó las sandalias sin suela de Chanel y convirtió la alfombra roja en debate fashion

La actriz apareció en Londres con uno de los diseños más comentados de Chanel: un calzado casi invisible que expone el pie y vuelve a poner en discusión hasta dónde puede llegar la moda de alfombra roja.

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Margaret Qualley llevó las sandalias sin suela de Chanel y convirtió la alfombra roja en debate fashion.

Margaret Qualley llevó las sandalias sin suela de Chanel y convirtió la alfombra roja en debate fashion.

En una alfombra roja, a veces alcanza un detalle para correr el foco de todo lo demás. Eso pasó con Margaret Qualley durante el estreno de The Dog Stars en Londres: la actriz llegó con un vestido negro de Chanel, pero todas las miradas terminaron en sus pies. El motivo fue un par de sandalias sin suela de la maison francesa, una pieza tan llamativa como difícil de imaginar fuera del universo de la pasarela.

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El calzado, que deja la planta y los dedos prácticamente al descubierto, funciona más como declaración estética que como accesorio práctico. En un contexto donde cada elección de vestuario se analiza al milímetro, la aparición de Qualley instaló una pregunta inmediata: ¿es una genialidad de diseño, una provocación o simplemente una rareza hecha para viralizarse?

Un vestido Chanel clásico con un giro inesperado

Para el estreno londinense de la película dirigida por Ridley Scott, Qualley eligió un look que jugó entre la elegancia tradicional y el impacto visual. El vestido, también de Chanel, era negro, largo y con una silueta ajustada en la parte superior, que luego caía con más fluidez hasta los tobillos.

Margaret Qualley, en el estreno de &ldquo;The Dog Stars&rdquo;, sorprendi&oacute; a todos al lucir sandalias sin suelas de Chanel en la alfombra roja.

Margaret Qualley, en el estreno de “The Dog Stars”, sorprendió a todos al lucir sandalias sin suelas de Chanel en la alfombra roja.

La prenda estaba trabajada con paillettes circulares, un recurso que generaba un efecto de textura y reflejo con el movimiento. Además, los flecos en mangas y ruedo sumaban un aire más dinámico, sin romper con la sobriedad general del conjunto. En otra alfombra roja, ese vestido podría haber sido el centro absoluto de la conversación. Esta vez, quedó en segundo plano.

La actriz completó el estilismo con una belleza de impronta natural: pelo largo con raya al medio, ondas suaves y maquillaje discreto. La piel luminosa, los labios en un tono marrón rosado y los accesorios pequeños reforzaron esa idea de sofisticación relajada. Incluso los anillos finos y los pendientes tipo trepadores acompañaron una búsqueda minimalista, pensada para no competir con el punto más audaz del look.

Cómo son las sandalias sin suela de Chanel

Las protagonistas del estilismo fueron las sandalias sin suela que Chanel presentó en su colección Resort 2027, exhibida en Biarritz bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy. La pieza se reduce a una estructura mínima: una talonera de cuero y cordones que sujetan el pie, mientras la planta queda expuesta.

Ese diseño extremo explica por qué el calzado se volvió tema de conversación. No se trata de unas sandalias pensadas para caminar cómodamente por la ciudad ni de un modelo orientado al consumo masivo. De hecho, según la información disponible, no está a la venta en tiendas ni aparece en la web oficial de la firma.

En ese sentido, su valor parece estar más cerca del gesto conceptual que del objeto comercial. Chanel no solo muestra una silueta distinta: propone una imagen capaz de circular, generar debate y ubicar a la marca dentro de una conversación sobre moda experimental. En tiempos donde la viralidad también forma parte del lujo, un zapato que casi no es zapato puede resultar más efectivo que cualquier accesorio convencional.

Por qué el look de Margaret Qualley se volvió viral

La elección también dialoga con el estilo de Qualley, que suele moverse entre lo romántico, lo etéreo y lo inesperado. En este caso, la combinación funcionó por contraste: arriba, una prenda negra de corte elegante; abajo, un calzado radical que desarma cualquier lectura clásica del look.

La alfombra roja permite ese tipo de licencias. Es un espacio de glamour, pero también de performance, donde las celebridades pueden probar ideas que difícilmente tendrían lugar en la vida cotidiana. Las sandalias sin suela cumplen con esa lógica: no buscan gustarle a todo el mundo, sino provocar una reacción.

Por eso, la aparición de Margaret Qualley con este diseño de Chanel no pasó como una simple anécdota fashion. Reabrió el debate sobre los límites entre moda, comodidad, espectáculo y exclusividad. Y dejó en claro que, en una alfombra roja, hasta el calzado más mínimo puede terminar ocupando el centro de la escena.

En pocas palabras

  • Margaret Qualley: La actriz generó debate al usar unas sandalias sin suela de Chanel en la alfombra roja.
  • Diseño radical: El calzado de la colección Resort 2027 de Chanel se caracteriza por su mínima estructura, dejando el pie casi expuesto.
  • Debate fashion: La elección de Qualley reavivó la discusión sobre los límites de la moda en eventos de alta exposición.
Resumen generado por Thinkindot AI
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