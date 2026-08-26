Baja en el Gobierno: José Velis se tomó licencia y no volvería como director de la Aduana

Su designación tuvo una particularidad: había iniciado los trámites para retirarse después de más de cuatro décadas de carrera en la Aduana, pero fue convocado por la administración de Javier Milei para ponerse al frente del área.

El funcionario acumulaba más de 40 años de experiencia dentro de la estructura aduanera y había pasado por distintos puestos estratégicos. Entre otras funciones, estuvo al frente de áreas operativas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, depósitos fiscales y dependencias vinculadas con el puerto de Buenos Aires.

Ese recorrido fue uno de los motivos por los que el Gobierno decidió recurrir a él en 2024. La Aduana es considerada un área especialmente sensible, no solo por su intervención en el ingreso y egreso de mercaderías del país, sino también por su participación en controles vinculados con el comercio exterior y la lucha contra el contrabando.

Entre las razones de su decisión aparecen además cuestiones personales y familiares. Según trascendió, su esposa reside en Paraguay, una situación que habría influido en la determinación de dejar definitivamente la función pública.

Quién podría reemplazar a José Andrés Velis en la Aduana

Con el futuro de Velis prácticamente definido, comenzaron a circular nombres para ocupar uno de los cargos más importantes dentro de ARCA. Uno de los principales candidatos es Andrés Kunis, actual director de Control de Operaciones Aduaneras. Se trata, al igual que Velis, de un perfil técnico con experiencia dentro del organismo.

Por ahora, su designación no está confirmada y el Gobierno mantiene oficialmente la postura de que no existe todavía un cambio formal en la conducción.