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Baja en el Gobierno: José Velis se tomó licencia y no volvería como director de la Aduana

La salida de Velis de la Dirección General de Aduanas genera un nuevo movimiento dentro del Gobierno. El funcionario se encuentra oficialmente de licencia y de vacaciones. Quién podría reemplazarlo en un área estratégica.

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Baja en el Gobierno: José Velis se tomó licencia y no volvería como titular de la Aduana. (Foto: archivo)

Baja en el Gobierno: José Velis se tomó licencia y no volvería como titular de la Aduana. (Foto: archivo)

La conducción de la Dirección General de Aduanas atraviesa horas de incertidumbre por la situación de José Andrés Velis. Aunque desde el Gobierno sostienen que se encuentra de licencia, fuentes cercanas al organismo aseguraron a A24 que presentó su renuncia y no tendría previsto regresar al cargo.

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Velis pidió una licencia por dos semanas y se encuentra de viaje. Sin embargo, detrás de esa ausencia temporal aparece una decisión que podría convertirse en definitiva: su alejamiento de uno de los organismos más sensibles de la administración nacional.

Por el momento, el Gobierno no oficializó ni su salida ni su reemplazo.

Quién es José Andrés Velis y por qué su salida de la Aduana es relevante

Velis llegó a la conducción de la Aduana en octubre de 2024, durante la reorganización del organismo que siguió a la eliminación de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Su designación tuvo una particularidad: había iniciado los trámites para retirarse después de más de cuatro décadas de carrera en la Aduana, pero fue convocado por la administración de Javier Milei para ponerse al frente del área.

El funcionario acumulaba más de 40 años de experiencia dentro de la estructura aduanera y había pasado por distintos puestos estratégicos. Entre otras funciones, estuvo al frente de áreas operativas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, depósitos fiscales y dependencias vinculadas con el puerto de Buenos Aires.

Ese recorrido fue uno de los motivos por los que el Gobierno decidió recurrir a él en 2024. La Aduana es considerada un área especialmente sensible, no solo por su intervención en el ingreso y egreso de mercaderías del país, sino también por su participación en controles vinculados con el comercio exterior y la lucha contra el contrabando.

Entre las razones de su decisión aparecen además cuestiones personales y familiares. Según trascendió, su esposa reside en Paraguay, una situación que habría influido en la determinación de dejar definitivamente la función pública.

Quién podría reemplazar a José Andrés Velis en la Aduana

Con el futuro de Velis prácticamente definido, comenzaron a circular nombres para ocupar uno de los cargos más importantes dentro de ARCA. Uno de los principales candidatos es Andrés Kunis, actual director de Control de Operaciones Aduaneras. Se trata, al igual que Velis, de un perfil técnico con experiencia dentro del organismo.

Por ahora, su designación no está confirmada y el Gobierno mantiene oficialmente la postura de que no existe todavía un cambio formal en la conducción.

En pocas palabras

  • José Velis: El director de Aduanas, José Andrés Velis, solicitó una licencia de dos semanas, generando incertidumbre sobre su regreso.
  • Trayectoria: Velis cuenta con más de 40 años de experiencia en la Aduana y fue convocado por el gobierno en 2024.
  • Posible reemplazo: Andrés Kunis, actual director de Control de Operaciones Aduaneras, suena como posible sucesor en el cargo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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