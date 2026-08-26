Germán Pezzella rescindió en River y se despidió con un emotivo mensaje: qué pasó y dónde estaría su futuro

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La salida del experimentado zaguero no estuvo exenta de gestos de respaldo por parte del vestuario. Durante las semanas previas, el propio plantel de River le había solicitado a la dirigencia la reincorporación de Pezzella al grupo principal, aunque el pedido fue denegado por la conducción. Si bien no trascendieron nombres oficiales sobre quiénes encabezaron el reclamo, se especuló con que la gestión habría sido impulsada por referentes con los que compartió plantel en la Selección Argentina, como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Qué pasará con la carrera de Germán Pezzella y cómo quedó la lista de marginados en River

A falta de una semana para el cierre del libro de pases en las principales ligas, el exjugador de la Fiorentina y el Real Betis deberá definir si busca un nuevo destino profesional o si opta por el retiro.

Con la confirmación de su salida, Germán Pezzella se convirtió en el sexto futbolista en resolver su desvinculación dentro del grupo de once jugadores que no eran tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. De esa nómina de marginados, el defensor central es el segundo en interrumpir su vínculo de común acuerdo junto a Alexander Woiski, quien ya se encuentra en el Deportivo Táchira.

En tanto, los otros cuatro futbolistas que resolvieron su futuro lo hicieron mediante cesiones temporales a diferentes clubes. Se trata de Maximiliano Salas, quien partió hacia Independiente Rivadavia; Ian Subiabre, cedido a Tigre; Santiago Lencina, transferred al Burgos de España; y Kevin Castaño, que continuará su carrera en el Atlético Mineiro.