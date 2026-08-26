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Video: el momento en el que un escape de gas en Vaca Muerta mató a dos operarios

El accidente ocurrió en una planta operada por YPF, cerca de Añelo. Una fuerte descompresión provocó el desprendimiento de una pieza metálica y dejó inicialmente a un trabajador muerto y a otro gravemente herido.

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Video: el momento en el que hubo un escape de gas en Vaca Muerta y causó la muerte de dos operarios

Video: el momento en el que hubo un escape de gas en Vaca Muerta y causó la muerte de dos operarios

Dos trabajadores murieron este martes tras un grave accidente ocurrido en una planta del bloque Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, cerca de la localidad neuquina de Añelo.

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El episodio se produjo en una Unidad Separadora Primaria (USP 2), operada por YPF, donde se registró una fuerte descompresión que provocó una fuga de gas. Un testigo logró grabar el momento en que una densa nube blanca comenzó a salir de la instalación.

Según las primeras informaciones, el accidente habría comenzado cuando un caño de 12 pulgadas se rompió. A raíz de la falla, una parte metálica se desprendió de la planta separadora y golpeó directamente a uno de los trabajadores.

Quiénes eran los operarios que murieron

La primera víctima fue identificada como Jonathan Meliqueo, quien falleció como consecuencia del impacto sufrido durante el incidente.

El segundo trabajador era Cristian Latorre, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica. Sin embargo, pese al operativo de emergencia, murió posteriormente.

En un primer comunicado, YPF había informado el fallecimiento de uno de los empleados y el traslado urgente del otro. Horas después, la empresa confirmó también la muerte de Latorre. “YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”, comunicó la compañía.

La empresa agregó que se puso en contacto con las familias de las víctimas para brindarles acompañamiento.

Así fue el accidente en Vaca Muerta

El hecho tuvo lugar en el sector norte de la planta separadora de gas. Las imágenes difundidas después del accidente muestran cómo una espesa nube blanca se extendió rápidamente por la zona luego de la fuga.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la rotura de un conducto de 12 pulgadas habría generado una fuerte descompresión. En ese contexto, se desprendió una pieza metálica que alcanzó a Meliqueo.

Ante la emergencia, YPF desplegó sus equipos y activó los protocolos correspondientes. También participaron personal médico y efectivos policiales. La compañía informó posteriormente que la situación había sido controlada.

Qué se sabe sobre la investigación

Por el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación y todavía no fueron informadas oficialmente.

Las primeras versiones señalaron que Meliqueo y Latorre se encontraban realizando tareas de supervisión en el sector. Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que no pertenecían al personal comprendido por el convenio colectivo.

Desde la organización sindical también señalaron que pusieron a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar durante la emergencia y acompañaron a las familias de las víctimas.

YPF indicó que brindará nueva información a medida que avance la investigación y se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

El bloque Rincón del Mangrullo es operado por YPF en sociedad con Pampa Energía, con una participación del 50% para cada compañía, y se convirtió en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la petrolera en Vaca Muerta.

En pocas palabras

  • Dos operarios murieron: Tras un grave accidente en una planta de YPF en Vaca Muerta.
  • Fuga de gas: Ocurrió por una fuerte descompresión que provocó el desprendimiento de una pieza metálica.
  • Investigación en curso: YPF y el Sindicato de Petroleros colaboran en la determinación de las causas del siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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