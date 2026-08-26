Video: el momento en el que un escape de gas en Vaca Muerta mató a dos operarios

El segundo trabajador era Cristian Latorre, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica. Sin embargo, pese al operativo de emergencia, murió posteriormente.

En un primer comunicado, YPF había informado el fallecimiento de uno de los empleados y el traslado urgente del otro. Horas después, la empresa confirmó también la muerte de Latorre. “YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”, comunicó la compañía.

La empresa agregó que se puso en contacto con las familias de las víctimas para brindarles acompañamiento.

Así fue el accidente en Vaca Muerta

El hecho tuvo lugar en el sector norte de la planta separadora de gas. Las imágenes difundidas después del accidente muestran cómo una espesa nube blanca se extendió rápidamente por la zona luego de la fuga.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la rotura de un conducto de 12 pulgadas habría generado una fuerte descompresión. En ese contexto, se desprendió una pieza metálica que alcanzó a Meliqueo.

Ante la emergencia, YPF desplegó sus equipos y activó los protocolos correspondientes. También participaron personal médico y efectivos policiales. La compañía informó posteriormente que la situación había sido controlada.

Qué se sabe sobre la investigación

Por el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación y todavía no fueron informadas oficialmente.

Las primeras versiones señalaron que Meliqueo y Latorre se encontraban realizando tareas de supervisión en el sector. Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que no pertenecían al personal comprendido por el convenio colectivo.

Desde la organización sindical también señalaron que pusieron a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar durante la emergencia y acompañaron a las familias de las víctimas.

YPF indicó que brindará nueva información a medida que avance la investigación y se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

El bloque Rincón del Mangrullo es operado por YPF en sociedad con Pampa Energía, con una participación del 50% para cada compañía, y se convirtió en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la petrolera en Vaca Muerta.