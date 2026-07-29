Meta AI no solo piensa: ahora actúa y presenta sus nuevas funciones disponibles en Argentina

Meta AI ahora puede ofrecerte un resumen diario: revisa tu agenda, detecta actualizaciones relevantes y te entrega un reporte rápido a la hora que prefieras. Solo necesitás configurar las tareas una vez y dejar que Meta AI se encargue del resto, ya sea planificar tu menú semanal, avisarte sobre los últimos lanzamientos de las zapatillas que te gustan o darte un reporte por la tarde sobre las tendencias que te interesan. Pedile lo que necesitas y cuándo lo quieres, y se encargará de entregártelo de forma continua.

Cuando quieras profundizar en un tema, Meta AI puede investigar en cuestión de minutos. Sintetiza información de toda la web —desde artículos académicos hasta lo que creadores y comunidades comparten públicamente en nuestras plataformas— para que comprendas un tema o evalúes tus opciones sin tener que hacerlo de forma manual. Y si querés transformar lo aprendido en algo visual, solo pedile a Meta AI que cree una presentación de diapositivas.

Tampoco tenés que esperar a que Meta AI termine para intervenir. Mientras prepara un informe, una presentación o un plan, podés guiarlo en tiempo real. Decile que cambie el enfoque, ajuste el tono o elimine una sección, y corregirá el rumbo al instante para que el resultado final sea exactamente lo que buscabas. Además, todo lo que Meta AI crea para vos —desde rutinas de entrenamiento hasta presentaciones o paneles de inspiración— se guarda en un solo lugar para que puedas consultarlo, desarrollarlo más o compartirlo con tus amigos.

Cómo empezar

Estas funciones comenzarán a desplegarse en mercados seleccionados dentro de la app de Meta AI y en meta.ai. En las próximas semanas las llevaremos a más países y plataformas, incluyendo WhatsApp.

Vos decidís cómo usar Meta AI en la app y en meta.ai: encontrá respuestas rápidas, recibí sugerencias adaptadas a tu entorno o comprá con inspiración real a partir de publicaciones, Reels y productos que la gente comparte en nuestras aplicaciones. Y si preferís una conversación totalmente privada, los chats de incógnito siempre están disponibles.