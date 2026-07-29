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Meta AI no solo piensa: ahora actúa y presenta sus nuevas funciones disponibles en Argentina

Impulsado por Muse Spark 1.1, Meta AI ahora puede planificar, conectarse a tus aplicaciones de correo y calendario, crear presentaciones y realizar tareas por vos.

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Meta AI no solo piensa: ahora actúa y presenta sus nuevas funciones disponibles en Argentina. (Foto: Archivo)

Meta AI no solo piensa: ahora actúa y presenta sus nuevas funciones disponibles en Argentina. (Foto: Archivo)

A principios de este mes se presentó el nuevo modelo, Muse Spark 1.1, la tecnología que impulsa la app de Meta AI y meta.ai. Diseñado para planificar, integrarse con tus aplicaciones y dar seguimiento a cada tarea de principio a fin, este modelo es el que hace posibles las nuevas funciones de Meta AI: ya no solo piensa, ahora actúa para vos.

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Cómo reservar en WhatsApp tu nombre de usuario y así evitar que otros lo haga antes. (Foto: ChatGPT)

Este es el siguiente paso hacia la superinteligencia personal: una IA que comprende tu contexto, está disponible cuando la necesitás y se encarga de las cosas para que no tengas que hacerlo.

Un asistente de IA que planifica y ejecuta

Hasta ahora usabas Meta AI para buscar respuestas, desarrollar ideas y crear contenido. Ahora va un paso más allá y se encarga de hacer las cosas por vos. Meta AI ya puede trazar planes, ejecutar los siguientes pasos y mantenerte al día sin que tengas que recordárselo ni darle instrucciones adicionales.

Decile a Meta AI que vas a remodelar tu cocina y aprenderá tu estilo, buscará muebles y accesorios en Marketplace que se adapten a tu presupuesto (función disponible actualmente en Estados Unidos) y te enviará un mood board para que veas cómo combina todo. Pedile ayuda para diseñar un plan de entrenamiento para tu primera media maratón y creará un calendario semanal, ajustado a tu disponibilidad, y te enviará la rutina el día que definas a la hora que definas. O pedile que organice una cena de cumpleaños: buscará restaurantes, revisará tu calendario para encontrar una fecha libre y te propondrá opciones.

Meta AI ahora puede ofrecerte un resumen diario: revisa tu agenda, detecta actualizaciones relevantes y te entrega un reporte rápido a la hora que prefieras. Solo necesitás configurar las tareas una vez y dejar que Meta AI se encargue del resto, ya sea planificar tu menú semanal, avisarte sobre los últimos lanzamientos de las zapatillas que te gustan o darte un reporte por la tarde sobre las tendencias que te interesan. Pedile lo que necesitas y cuándo lo quieres, y se encargará de entregártelo de forma continua.

Cuando quieras profundizar en un tema, Meta AI puede investigar en cuestión de minutos. Sintetiza información de toda la web —desde artículos académicos hasta lo que creadores y comunidades comparten públicamente en nuestras plataformas— para que comprendas un tema o evalúes tus opciones sin tener que hacerlo de forma manual. Y si querés transformar lo aprendido en algo visual, solo pedile a Meta AI que cree una presentación de diapositivas.

Tampoco tenés que esperar a que Meta AI termine para intervenir. Mientras prepara un informe, una presentación o un plan, podés guiarlo en tiempo real. Decile que cambie el enfoque, ajuste el tono o elimine una sección, y corregirá el rumbo al instante para que el resultado final sea exactamente lo que buscabas. Además, todo lo que Meta AI crea para vos —desde rutinas de entrenamiento hasta presentaciones o paneles de inspiración— se guarda en un solo lugar para que puedas consultarlo, desarrollarlo más o compartirlo con tus amigos.

Cómo empezar

Estas funciones comenzarán a desplegarse en mercados seleccionados dentro de la app de Meta AI y en meta.ai. En las próximas semanas las llevaremos a más países y plataformas, incluyendo WhatsApp.

Vos decidís cómo usar Meta AI en la app y en meta.ai: encontrá respuestas rápidas, recibí sugerencias adaptadas a tu entorno o comprá con inspiración real a partir de publicaciones, Reels y productos que la gente comparte en nuestras aplicaciones. Y si preferís una conversación totalmente privada, los chats de incógnito siempre están disponibles.

En pocas palabras

  • Meta AI: Ahora puede planificar y ejecutar tareas, conectar con apps de correo y calendario, y crear presentaciones.
  • Tecnología subyacente: Impulsado por el modelo Muse Spark 1.1, la IA de Meta evoluciona de pensar a actuar para el usuario.
  • Disponibilidad: Las nuevas funciones se desplegarán gradualmente en mercados seleccionados, incluyendo Argentina, y llegarán a plataformas como WhatsApp.
Resumen generado por Thinkindot AI
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