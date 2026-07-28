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La mamá de Campanita entró a Gran Hermano y desató un caos en la casa: el video

La mamá de Campanita ingresó al Congelados de Gran Hermano Generación Dorada y protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de todos.

28 jul 2026, 23:32
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Campanita vivió uno de los momentos más emotivos desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando su mamá, Nilsa, apareció en la casa a través del clásico desafío de Congelados. Sin poder moverse ni reaccionar ante la inesperada visita, la participante tuvo que contener la emoción mientras recibía un mensaje cargado de amor y, al mismo tiempo, una advertencia clave para no perder el rumbo de su estrategia dentro del juego.

Consciente de que la convivencia puede llevarla a tomar decisiones impulsivas, su mamá le pidió implícitamente que siga siendo fiel a su personalidad y que no se deje llevar por las presiones del encierro. Para eso, fue en busca de la cacerola y volvió a protagonizar la escena que le dio su particular apodo: el momento en el que hizo sonar el objeto como una verdadera campana y quedó bautizada para siempre como "Campanita".

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La advertencia encriptada aparece en un momento clave dentro de la casa, justo cuando la participante comenzó a mostrar una faceta mucho más confrontativa y decidió cambiar su estrategia de juego. En los últimos días, su enfrentamiento con Solange, una de sus principales rivales dentro de Gran Hermano, escaló y la llevó a tomar decisiones más arriesgadas.

Su nueva postura generó comentarios entre sus compañeros, ya que algunos interpretaron sus movimientos como una forma de jugar más fuerte y hasta con una estrategia considerada "sucia" por sus detractores. En medio de este escenario, el mensaje recibido tomó mayor relevancia y abrió el interrogante sobre si la participante deberá revisar su manera de jugar o si continuará apostando por la confrontación.

Qué beneficio recibió Yanina Zilli en Gran Hermano

Este martes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un beneficio que podría modificar la estrategia de varios participantes dentro de la casa.

Luego de unos minutos de incertidumbre, Santiago del Moro ingresó virtualmente al reality para comunicarle la ventaja obtenida: "Quien atienda el teléfono dorado no podrá nominar mañana". Sin embargo, el premio tenía una condición extra: también debía elegir a un integrante de la casa para impedirle participar de la próxima gala de nominación.

Con esa posibilidad en sus manos, Zilli analizó su juego y decidió que Selva fuera la persona afectada por su elección. La decisión sorprendió a la participante, que no ocultó su molestia al enterarse de que no podría pasar por el confesionario: "Con lo que amo nominar", expresó.

Ante la reacción, Del Moro le preguntó a Zilli los motivos de su elección. La participante explicó que actuó por intuición y porque siente que Selva no acompaña su juego: "Sé que intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme, intuyo que afuera no le gusto".

La determinación abrió una nueva tensión dentro de la casa y dejó en evidencia que un simple llamado al teléfono dorado puede convertirse en una herramienta clave para modificar las estrategias de los jugadores.

     

 

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