La mamá de Campanita entró a Gran Hermano y desató un caos en la casa: el video

Qué beneficio recibió Yanina Zilli en Gran Hermano

Este martes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un beneficio que podría modificar la estrategia de varios participantes dentro de la casa.

Luego de unos minutos de incertidumbre, Santiago del Moro ingresó virtualmente al reality para comunicarle la ventaja obtenida: "Quien atienda el teléfono dorado no podrá nominar mañana". Sin embargo, el premio tenía una condición extra: también debía elegir a un integrante de la casa para impedirle participar de la próxima gala de nominación.

Con esa posibilidad en sus manos, Zilli analizó su juego y decidió que Selva fuera la persona afectada por su elección. La decisión sorprendió a la participante, que no ocultó su molestia al enterarse de que no podría pasar por el confesionario: "Con lo que amo nominar", expresó.

Ante la reacción, Del Moro le preguntó a Zilli los motivos de su elección. La participante explicó que actuó por intuición y porque siente que Selva no acompaña su juego: "Sé que intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme, intuyo que afuera no le gusto".

La determinación abrió una nueva tensión dentro de la casa y dejó en evidencia que un simple llamado al teléfono dorado puede convertirse en una herramienta clave para modificar las estrategias de los jugadores.