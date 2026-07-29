Gran Hermano: la hija de Majluf ingresó por el Congelados y sorprendió con un pedido de cara a la final

De esta manera, la visita de Emma no solo significó un momento especial para Majluf, sino que también dejó una declaración que rápidamente puede convertirse en una bandera dentro de la competencia: una final femenina.

Por qué la mamá de Campanita desató un caos cuando entró a la casa de Gran Hermano

Campanita atravesó uno de los momentos más emotivos desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Su mamá, Nilsa, apareció en la casa gracias al tradicional desafío de Congelados. Sin poder moverse ni reaccionar, la jugadora tuvo que contener la emoción mientras recibía un mensaje cargado de afecto y, al mismo tiempo, una advertencia clave para no desviarse de su estrategia en el juego.

Consciente de que la convivencia puede llevarla a actuar de manera impulsiva, Nilsa le sugirió de forma implícita que mantenga su esencia y no se deje arrastrar por las presiones del encierro. Para reforzar ese consejo, buscó la cacerola y recreó la escena que dio origen a su apodo: el instante en que hizo sonar el objeto como una campana y quedó bautizada para siempre como “Campanita”.

La advertencia llega en un momento crucial, justo cuando la participante comenzó a mostrar un costado más confrontativo y decidió modificar su estrategia. En los últimos días, su enfrentamiento con Solange, una de sus principales rivales, escaló y la llevó a tomar decisiones más arriesgadas dentro de la casa.

Su nueva actitud despertó comentarios entre los demás jugadores. Algunos interpretaron sus movimientos como un intento de jugar con mayor intensidad, mientras que sus detractores la acusaron de apostar por una estrategia considerada “sucia”. En ese contexto, el mensaje de su madre cobró mayor relevancia y abrió el interrogante: ¿Campanita revisará su manera de jugar o continuará apostando por la confrontación?