A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DECLARACIÓN

Gran Hermano: la hija de Majluf ingresó por el Congelados y sorprendió con un pedido de cara a la final

Emma visitó a su madre durante el Congelados, la emocionó con su presencia y dejó un inesperado mensaje sobre el futuro de la competencia.

29 jul 2026, 00:51
Banner seguínos en google Primicias Ya
GRAN HERMANO, MAJLUF Y SU HIJA
GRAN HERMANO, MAJLUF Y SU HIJA

Este martes Gran Hermano Generación Dorada tuvo un momento cargado de emoción con la llegada de Emma, la hija de Majluf, quien ingresó a la casa para participar del Congelados y sorprender a su madre.

Durante su visita, la joven de 19 años pudo abrazar a Majluf y dedicarle unas palabras de aliento y cariño. El encuentro estuvo marcado por la emoción, pero antes de abandonar la casa, Emma aprovechó sus últimos segundos para dejar un mensaje que no pasó desapercibido.

Leé también

La decisión de Yanina Zilli que cambió el juego en Gran Hermano y provocó la reacción de Selva

la decision de yanina zilli que cambio el juego en gran hermano y provoco la reaccion de selva

"Quiero una final de todas chicas, de todas mujeres", expresó la joven, dejando en claro su deseo de que la definición del reality esté protagonizada exclusivamente por mujeres.

Pero Emma fue por más y, mirando directamente a su madre, cerró su mensaje con una frase que despertó todavía más emoción: "Y una ganadora".

De esta manera, la visita de Emma no solo significó un momento especial para Majluf, sino que también dejó una declaración que rápidamente puede convertirse en una bandera dentro de la competencia: una final femenina.

Por qué la mamá de Campanita desató un caos cuando entró a la casa de Gran Hermano

Campanita atravesó uno de los momentos más emotivos desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Su mamá, Nilsa, apareció en la casa gracias al tradicional desafío de Congelados. Sin poder moverse ni reaccionar, la jugadora tuvo que contener la emoción mientras recibía un mensaje cargado de afecto y, al mismo tiempo, una advertencia clave para no desviarse de su estrategia en el juego.

Consciente de que la convivencia puede llevarla a actuar de manera impulsiva, Nilsa le sugirió de forma implícita que mantenga su esencia y no se deje arrastrar por las presiones del encierro. Para reforzar ese consejo, buscó la cacerola y recreó la escena que dio origen a su apodo: el instante en que hizo sonar el objeto como una campana y quedó bautizada para siempre como “Campanita”.

La advertencia llega en un momento crucial, justo cuando la participante comenzó a mostrar un costado más confrontativo y decidió modificar su estrategia. En los últimos días, su enfrentamiento con Solange, una de sus principales rivales, escaló y la llevó a tomar decisiones más arriesgadas dentro de la casa.

Su nueva actitud despertó comentarios entre los demás jugadores. Algunos interpretaron sus movimientos como un intento de jugar con mayor intensidad, mientras que sus detractores la acusaron de apostar por una estrategia considerada “sucia”. En ese contexto, el mensaje de su madre cobró mayor relevancia y abrió el interrogante: ¿Campanita revisará su manera de jugar o continuará apostando por la confrontación?

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto