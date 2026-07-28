La decisión de Yanina Zilli que cambió el juego en Gran Hermano y provocó la reacción de Selva

Este martes Gran Hermano Generación Dorada tuvo un nuevo momento de tensión cuando Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un beneficio que podía modificar el juego dentro de la casa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Gran Hermano, Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un inesperado beneficio que la llevó a tomar una decisión sobre Selva.
Este martes Gran Hermano Generación Dorada tuvo un nuevo momento de tensión cuando Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un beneficio que podía modificar el juego dentro de la casa.
Minutos después, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa para comunicarle cuál era el premio que había obtenido. Sin embargo, el beneficio también implicaba una importante consecuencia para la participante. "Dice quien atienda el teléfono dorado no podrá nominar mañana". Y agregó: "Esa es la parte fea, pero la parte buena es que vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana. Así que pensá en tu juego, en tu estrategia, en quién te conviene y quién no, que vaya a confesionario, de acuerdo a lo que intuyas".
Con esa decisión en sus manos, Zilli no dudó demasiado y eligió a Selva, una de las visitas que ingresó a la casa durante la última semana, para quitarle la posibilidad de nominar en la próxima gala. La determinación no pasó inadvertida para Selva, quien reaccionó inmediatamente al enterarse de que no podría participar de las nominaciones. "Con lo que amo nominar", se quejó Selva cundo la escuchó.
Ante la reacción de la participante, Del Moro quiso conocer los motivos detrás de la elección de Zilli y le preguntó directamente por qué había decidido dejarla afuera de la próxima nominación. "No sé, por intuición, porque sé que intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme, intuyo que afuera no le gusto, simplemente por eso. Capaz que nada que ver, es lo que yo intuyo", le respondió Zilli. "Bueno, la dejamos que intuya, entonces", lanzó Selva.
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cerró este lunes con una nueva salida que sacudió la convivencia. En el duelo final, Cola y Majluf se enfrentaron cara a cara, y fue Cola quien terminó despidiéndose del reality.
El anuncio llegó de la mano de Santiago del Moro, que apareció de manera virtual para dar a conocer el resultado y disipar la tensión que dominaba la casa. Con firmeza, el conductor comunicó: "Se va, abandona, deja, GH, se va de Gran Hermano: ¡Cola! Majluf, te felicito".
La resolución generó un estallido inmediato entre los jugadores. Mientras Majluf celebraba su continuidad, varias de sus compañeras se sumaron al festejo con gritos y aplausos. "¡Vamos, vamos! ¡Dale, Majluf!", se escuchó resonar en la sala apenas se confirmó la salida de Cola.
El eliminado, sin perder la calma, se tomó unos instantes para despedirse de quienes compartieron con él la experiencia. En medio de abrazos y saludos, dejó en claro su mirada sobre lo ocurrido con una frase breve pero contundente: "Es un juego".
Uno de los momentos más destacados se dio justo después de la definición. Pincoya se acercó a Majluf, lo abrazó y, mirando a cámara, aprovechó para enviar un mensaje directo al público: "Gracias, gente, por apoyar".
La celebración, sin embargo, tuvo un giro inesperado. En plena euforia, Pincoya volvió a apuntar contra Cola y lanzó una frase durísima que se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche: "Que se vaya ese mugroso de mierda".
Mientras tanto, Cola siguió con su despedida y saludó uno por uno a los participantes antes de dejar la casa. A pesar de las palabras fuertes que recibió, mantuvo una actitud serena y se mostró dispuesto a cerrar su paso por Gran Hermano Generación Dorada con tranquilidad.