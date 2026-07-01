Cómo reservar en WhatsApp tu nombre de usuario y así evitar que otros lo hagan antes

Lo mismo ocurre con las conversaciones en grupo. Tal vez quieras unirte al chat de los padres del equipo de fútbol, pero prefieras no dar tu número de teléfono a personas que no conoces.
Por eso, presentaron los nombres de usuario en WhatsApp. A partir de esta semana, podés reservar un nombre de usuario para usarlo más adelante este año cuando se lance esta función. Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que se abrieron las reservas de forma anticipada para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran.
Para la mayoría de las personas, elegir un nombre de usuario de WhatsApp debería ser algo único que solo conozcan quienes vos quieras que te contacten. Si necesitás ayuda para elegir uno, existe un generador de nombres de usuario para crear uno ideal para vos. También es sabido que algunas personas, como los creadores, las pequeñas empresas y las organizaciones, pueden querer mantener una presencia constante en línea. Para ellos, reservaron la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp.
Los nombres de usuario son el paso más reciente para que WhatsApp sea aún más privado. No hay ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto con vos por primera vez. Para ayudarte a controlar quién puede comunicarse con vos en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, crearon una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje.
Una vez que lancen los nombres de usuario, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tenés activado tu nombre de usuario.
Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp
Reservar tu nombre de usuario opcional toma solo unos segundos en la versión más reciente de WhatsApp. Ver Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.
Implementarán los nombres de usuario de manera gradual durante los próximos meses y se notificará en WhatsApp cuando estén disponibles en tu país.
Qué cambia respecto del sistema actual en WhatsApp
El cambio más importante consiste en que el número de teléfono dejará de ser el único dato necesario para establecer un primer contacto.
Aunque el celular continuará asociado a la cuenta, la posibilidad de utilizar un nombre de usuario ofrecerá una alternativa más flexible para compartir la identidad dentro de la plataforma.
En muchos casos, esto reducirá la necesidad de entregar información personal a personas con las que solamente existe una relación circunstancial. También facilitará que las conversaciones comiencen de una manera más segura.