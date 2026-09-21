Misterio en San Cayetano: la Virgen de Luján avanzó sola hasta la puerta y las imágenes se hicieron virales

“¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!”, escribieron desde el templo al publicar la grabación.

La explicación del movimiento, sin embargo, fue mucho más terrenal: la imagen se desplazó como consecuencia de una ráfaga de viento. Aun así, la particular coincidencia con la proximidad de la peregrinación hizo que el episodio fuera tomado con humor y entusiasmo por los fieles.

En otro de los mensajes que acompañaron el video, desde la iglesia bromearon: “¿Quién está más manija de salir a peregrinar desde el kilómetro cero?”.

El detalle que terminó de convertir la escena en viral fue que la Virgen no quedó simplemente desplazada unos centímetros: avanzó por el atrio hasta acercarse a la salida. La persona que se encontraba allí tuvo que intervenir para frenarla.

La situación también permitió recordar que el santuario de San Cayetano de Liniers es el punto tradicional de partida de la Peregrinación Juvenil a Luján, por lo que la escena pareció hecha a medida para alimentar el clima previo a la gran caminata.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La partida oficial está prevista para el sábado a las 10 de la mañana desde el santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.

Los peregrinos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján, aunque podrán sumarse en distintos puntos del recorrido. La participación será libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

El lema elegido para esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La misa central tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Luján.

Mientras miles de personas se preparan para ponerse en marcha, el curioso video de la Virgen que avanzó hacia la puerta de San Cayetano sumó una dosis de misterio, humor y emoción a la cuenta regresiva para la peregrinación.

Y aunque la explicación fue el viento, para muchos fieles la coincidencia no pasó inadvertida: la Virgen pareció querer adelantarse unos días y comenzar, por su cuenta, el camino hacia Luján.