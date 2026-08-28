Mito o realidad: ¿hace mal tomar agua durante las comidas?

El estómago mantiene una cantidad suficiente de ácido clorhídrico, que cumple funciones importantes dentro del proceso digestivo, entre ellas participar en el procesamiento inicial de las proteínas y contribuir a la eliminación de bacterias.

Lo mismo ocurre con las enzimas digestivas, como la pepsina, que participa en la degradación de las proteínas. La ingesta de líquidos durante una comida no impide que estos componentes continúen funcionando.

Por eso, desde el punto de vista de la descomposición química de los alimentos, beber agua durante las comidas no genera un perjuicio significativo.

Los beneficios de tomar agua mientras se come

Además de no interferir de manera relevante con la digestión, la ingesta de agua durante las comidas puede cumplir distintas funciones.

Ayuda a formar el bolo alimenticio: el líquido favorece la aglutinación de los alimentos y contribuye a prepararlos para su posterior procesamiento.

Facilita la deglución: puede ayudar especialmente cuando se consumen alimentos secos o de una consistencia que dificulta su paso por el esófago.

Puede favorecer la sensación de saciedad: el líquido ocupa espacio dentro del estómago y estimula los receptores de estiramiento, lo que puede contribuir a generar una mayor sensación de saciedad y servir como apoyo para el control del peso.

Contribuye a la hidratación: el agua ingerida durante las comidas forma parte del aporte de líquidos que necesita el organismo.

En este sentido, según la explicación aportada, no existe un problema particular con la temperatura del agua: puede consumirse fría, tibia o caliente. También puede tratarse de agua gasificada.

La excepción: qué pasa con el reflujo

Existe, sin embargo, una situación en la que conviene prestar especial atención: las personas que tienen reflujo gastroesofágico.

En estos casos, una ingesta excesiva de líquido puede aumentar el volumen dentro del estómago y acentuar los síntomas del retorno del contenido ácido hacia el esófago.

Por este motivo, quienes tienen reflujo deben seguir las indicaciones de su médico. Como medida general para evitar molestias, puede resultar conveniente tomar agua en pequeños sorbos durante la comida, en lugar de ingerir grandes cantidades de una sola vez.

Así, la idea de que beber agua durante las comidas necesariamente “corta” o dificulta la digestión no encuentra sustento en la explicación médica y, en condiciones habituales, el organismo puede continuar con normalidad el proceso digestivo aun cuando se incorporen líquidos mientras se come.