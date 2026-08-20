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¿Energías negativas? Por qué aparecen burbujas en el vaso de agua durante la noche

La ciencia explica por qué un vaso de agua puede amanecer con pequeñas burbujas adheridas al vidrio.

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Aunque muchos lo relacionan con las “malas energías”

Aunque muchos lo relacionan con las “malas energías”, las burbujas tienen una explicación vinculada con la física.

Muchas personas tienen la costumbre de dejar un vaso de agua en la mesa de luz antes de irse a dormir. Al levantarse, pueden encontrar pequeñas burbujas adheridas a las paredes del recipiente, un fenómeno que algunas creencias populares relacionan con la presencia de malas energías.

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Aunque la recomendación popular dice que hay que tomar dos litros de agua al día, la cantidad ideal varía según el peso, la edad, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales

Sin embargo, lejos de eso, hay una explicación científica. El físico Robert Matthews, de la Universidad de Aston, describió este fenómeno en BBC Science Focus, donde sostuvo que las moléculas de los gases disueltos en el agua se concentran alrededor de las pequeñas imperfecciones presentes en el vidrio. Cuando la acumulación alcanza determinado punto, comienza a formarse una burbuja. Este proceso se conoce como nucleación.

Una vez formadas, pueden permanecer adheridas a las paredes del vaso durante un tiempo. Cuando alcanzan un tamaño determinado, algunas se desprenden y ascienden hasta la superficie.

El fenómeno también aparece a veces en el agua de bidón, dado que contiene gases disueltos al igual que la de la canilla. Un cambio de temperatura también favorece la liberación de esos gases.

Burbujas en el agua: ¿se puede tomar?

Esto ayuda a explicar por qué las burbujas suelen hacerse visibles después de varias horas. El agua que se sirve fría va acercándose progresivamente a la temperatura del ambiente y, con ese cambio, disminuye su capacidad para mantener determinados gases disueltos.

Además, después de permanecer varias horas en el vaso, el agua puede presentar un sabor ligeramente diferente. Al estar en contacto con el aire, intercambia gases con el ambiente, lo que modifica algunas de sus características respecto del momento en que fue servida.

El fenómeno, entonces, no responde a algo que haya ocurrido durante la noche dentro del vaso. La aparición de las pequeñas burbujas responde a la interacción entre los gases disueltos en el agua, la superficie del recipiente y las condiciones de temperatura.

Por eso, encontrar pequeñas burbujas transparentes en las paredes del vaso después de varias horas es un fenómeno físico habitual. Por sí solo, no indica que el agua esté en mal estado.

En cambio, si el líquido presenta turbidez, partículas, un olor extraño o alguna alteración evidente, no se recomienda consumirlo.

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