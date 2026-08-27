José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios y es el gran estreno de 2026

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

José Coronado encabeza el elenco de El problema final

José Coronado ocupará un lugar central dentro de la historia. Su personaje será una de las figuras encargadas de observar lo que ocurre, analizar las distintas situaciones e intentar poner orden en medio de un escenario cada vez más confuso.

Pero su participación no se limitará a buscar respuestas. El personaje también guardará sus propios secretos. Ese detalle agregará una nueva capa de intriga a una trama en la que prácticamente todos tendrán algo que ocultar.

La figura interpretada por Coronado estará vinculada a la necesidad de encontrar una explicación dentro del caos. Mientras las sospechas crezcan y las versiones comiencen a cruzarse, su capacidad de observar y analizar será fundamental.

¿Cuántos episodios tendrá El problema final en Netflix?

Uno de los puntos que distinguirá a El problema final será su duración. La producción tendrá cuatro episodios, por lo que la historia avanzará dentro de un formato concentrado.

Cada capítulo aportará información relevante, pero la serie evitará resolver todas sus incógnitas demasiado rápido. El objetivo será sostener la incertidumbre.

La miniserie desarrollará así una estructura en la que el misterio se irá modificando a medida que aparezcan nuevas piezas.

Cuatro episodios serán suficientes para desarrollar el enigma, pero la historia buscará aprovechar cada momento para mantener abierta la pregunta principal.

¿Cuándo se estrenará El problema final en Netflix?

El problema final se estrenará el 25 de septiembre en Netflix. La llegada de la miniserie sumará una nueva propuesta española construida alrededor del suspenso y el misterio.

Su formato de cuatro episodios permitirá recorrer la historia de manera concentrada, mientras el crimen inicial abrirá un conflicto que afectará a todos los personajes.

Con José Coronado como una de las figuras centrales, la historia pondrá en marcha un juego de observación y desconfianza.

La fecha ya estará marcada: el 25 de septiembre. A partir de entonces, los cuatro episodios de El problema final invitarán a entrar en un misterio donde escapar no será una opción y donde encontrar al responsable no será la única dificultad.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix