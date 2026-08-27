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La Luna cambiará frente a nuestros ojos y se volverá roja: qué pasará en el cielo en las próximas horas

La Luna de sangre está por llegar y revolucionará el cielo: cuándo y dónde podrá verse el impactante fenómeno. Enterate.

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La Luna cambiará frente a nuestros ojos y se volverá roja: qué pasará en el cielo en las próximas horas

El cielo prepara uno de sus espectáculos más llamativos para despedir agosto. Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto de 2026, la Luna atravesará la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial que, por el nivel de cobertura, estará muy cerca de convertirse en total.

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No será un eclipse más. Hasta el 93,2% del disco lunar quedará cubierto por la umbra terrestre, la parte más oscura de la sombra de nuestro planeta. Y cuando el fenómeno alcance su punto máximo, la Luna podría adquirir ese característico tono rojizo o cobrizo que popularmente se conoce como “Luna de Sangre”.

Lo interesante es que no hará falta ningún equipo especial para verlo. A diferencia de un eclipse solar, el fenómeno podrá observarse a simple vista y sin protección ocular. La clave estará en encontrar un lugar con el cielo despejado y, si es posible, lejos de las luces intensas de las ciudades.

En Argentina, habrá que mirar al cielo durante la madrugada. El momento máximo llegará a la 1:14 del 28 de agosto, mientras que la fase parcial comenzará a las 23:33 del día anterior. El eclipse continuará avanzando hasta que la Luna abandone completamente la umbra alrededor de las 2:52.

Pero hay un detalle que puede convertir la madrugada en un verdadero espectáculo: durante el máximo, la Luna no desaparecerá por completo. En lugar de quedar totalmente oscura, buena parte de su superficie permanecerá visible y podrá adquirir distintas tonalidades rojizas.

¿Por qué ocurre esto? La explicación está en la propia atmósfera terrestre. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, parte de la luz solar atraviesa nuestra atmósfera antes de alcanzar el satélite. En ese recorrido, las ondas azules se dispersan con mayor facilidad y predominan los tonos rojos y naranjas, que terminan proyectándose sobre la superficie lunar.

El resultado es una Luna que puede pasar de su brillo habitual a una apariencia rojiza, cobriza e incluso anaranjada, dependiendo de las condiciones de la atmósfera terrestre.

El fenómeno tendrá además una duración considerable: todo el proceso se extenderá durante unas cinco horas y 38 minutos, desde el comienzo de la fase penumbral hasta su final. Sin embargo, no todas las etapas serán igual de impactantes. El cambio más evidente llegará cuando la umbra empiece a avanzar sobre el disco lunar.

Para quienes quieran disfrutarlo al máximo, los especialistas recomiendan buscar un horizonte despejado y un sitio con poca contaminación lumínica. Una terraza, una plaza, un espacio abierto o una zona elevada pueden convertirse en buenos puntos de observación. Los binoculares o un telescopio permitirán apreciar más detalles, aunque no son indispensables.

Y Buenos Aires tendrá un atractivo adicional. El Planetario Galileo Galilei planea realizar una actividad gratuita durante la noche del 27 de agosto, con telescopios y propuestas para observar el fenómeno, siempre sujeto a las condiciones meteorológicas.

La expectativa estará puesta especialmente en esos minutos alrededor del máximo. Porque aunque técnicamente se trate de un eclipse parcial, la enorme porción de la Luna que quedará sumergida en la sombra terrestre hará que la postal sea mucho más cercana a la de un eclipse total.

Una noche, una Luna casi completamente cubierta y un cielo que podría teñirse de rojo: agosto se despedirá con uno de esos fenómenos que obligan a mirar hacia arriba.

En pocas palabras

Se acerca un eclipse lunar parcial el 27 y 28 de agosto de 2026, que teñirá la Luna de tonos rojizos como una "Luna de Sangre". El fenómeno, visible a simple vista, alcanzará hasta el 93,2% de cobertura lunar, permitiendo observar el disco con tonalidades cobrizas. El evento máximo ocurrirá a la 1:14 del 28 de agosto en Argentina, con una duración total de casi seis horas.

Resumen generado por Thinkindot AI
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