Las fotos de Lali Espósito en Brasil que desató una inesperada versión sobre su boda con Pedro Rosemblat

De hecho, el propio periodista reconoció que existe la posibilidad de que la pareja pase por el altar durante una entrevista con Intrusos (América TV), aunque en aquella oportunidad no brindó precisiones sobre cuándo podría concretarse.

En este contexto, los anteojos que lució Lali durante su estadía en Río de Janeiro adquirieron otro significado para sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si detrás de ese detalle podría existir una celebración especial.

A esta pista se sumó otra imagen que llamó la atención. María del Cerro, una de las amigas más cercanas de la cantante, también se encuentra en Río de Janeiro y mostró parte de su estadía a través de sus historias de Instagram.

En una de las publicaciones que compartió, se pudo observar una mesa durante una comida. Entre los distintos elementos que quedaron registrados apareció la mano de Lali, junto con su anillo de casada, otro detalle que alimentó todavía más las versiones que comenzaron a circular.

Mientras tanto, los usuarios de las redes también pusieron la lupa sobre otra integrante del círculo íntimo de la artista: Candela Vetrano. La actriz es una de las grandes amigas de Lali Espósito, aunque hasta el momento no compartió fotografías desde Brasil ni se mostró públicamente junto al grupo, por lo que su eventual presencia en el viaje no pudo ser confirmada.

Así, entre las postales de Lali en Río de Janeiro, la compañía de sus amigas, la noche de fiesta y los llamativos anteojos con la palabra “BRIDE”, las teorías comenzaron a multiplicarse.

Para muchos de sus seguidores, todos estos indicios podrían estar relacionados con una posible despedida de soltera antes del eventual casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Por ahora, la cantante no confirmó que haya realizado una celebración de ese estilo ni anunció oficialmente una fecha de boda. Sin embargo, las distintas pistas fueron suficientes para despertar las sospechas y poner nuevamente el foco sobre el futuro sentimental de la pareja.

La gran pregunta que quedó instalada entre sus fanáticos es inevitable: ¿los festejos en Río de Janeiro tienen que ver con una despedida de soltera de Lali Espósito antes de su casamiento con Pedro Rosemblat?

Cuál fue el desubicado chiste de Lali Espósito a Pedro Rosemblat en pleno vivo que causó furor en las redes

A fines de julio pasado, Lali Espósito protagonizó un inesperado momento en Industria Nacional, el programa de streaming de Gelatina conducido por su pareja, Pedro Rosemblat. La cantante sorprendió al aire con un audio que desató las carcajadas de todo el equipo.

Todo comenzó cuando el periodista contó que su futura esposa le había enviado un chiste que él mismo no se animaba a contar frente a las cámaras. “Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo”, expresó.

Luego, Rosemblat intentó anticipar el contenido del mensaje, pero se frenó antes de llegar al remate. Finalmente, fue Lali quien apareció con su propia voz para completar la broma: “¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional”. Y enseguida llegó la respuesta que hizo estallar de risa al estudio: “¡Veinte años sin Pappo!”.

Entre risas y sorpresa, el conductor reconoció el particular humor de su pareja y cerró el momento con una contundente frase: “Es de un mal gusto”.