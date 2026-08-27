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Mauro Icardi consiguió un contrato: el detalle que desató las alarmas por el sueldo que recibirá

Mauro Icardi consiguió un contrato: el detalle de lo que cobrará generó mucho revuelo. Enterate.

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Mauro Icardi consiguió un contrato: el detalle que desató las alarmas por el sueldo que recibirá

El presente de Mauro Icardi volvió a quedar bajo la lupa. Mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro en el fútbol y mantiene distintos frentes abiertos en la Justicia argentina, el delantero consiguió una nueva fuente de ingresos en Turquía, aunque el monto del acuerdo llamó especialmente la atención.

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El dato fue revelado por Yanina Latorre en SQP (América TV), en medio de la fuerte pelea mediática que mantiene con el futbolista. Según contó la conductora, Icardi presentó ante la Justicia un contrato que le permitiría acreditar que tiene compromisos laborales en Turquía.

Pero el número que figura en el acuerdo generó sorpresa. De acuerdo con lo informado, Icardi fue contratado como embajador de una clínica de Estambul especializada en trasplantes capilares. El vínculo tiene una duración de tres meses: comenzó el 1° de julio y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026.

Entre sus obligaciones aparecen la asistencia a la clínica al menos dos veces por mes, la participación en campañas publicitarias y la publicación de contenido promocional en sus redes sociales.

El dato que más llamó la atención fue el dinero que recibirá por ese trabajo. Según Latorre, el futbolista cobrará 100 mil euros por los tres meses de contrato.

La cifra fue utilizada por la conductora para poner en perspectiva el cambio que atraviesa Icardi respecto de los ingresos que tuvo durante su carrera deportiva. "Le van a pagar 100 mil euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año", lanzó Latorre.

El acuerdo con la clínica no aparece desligado de la situación judicial que atraviesa el futbolista. Según explicó la conductora, Icardi necesitaba demostrar que contaba con una actividad laboral en Turquía para poder regresar al país y continuar cumpliendo con sus compromisos vinculados al régimen de visitas de sus hijas.

En ese contexto, el contrato adquirió una importancia que excede lo estrictamente comercial.

La documentación establece que Icardi deberá participar de distintas acciones publicitarias vinculadas con tratamientos contra la alopecia e implantes capilares, además de generar contenido para las redes sociales de la empresa.

También incluye una cláusula que le exige mantener una conducta profesional y evitar comportamientos que puedan afectar la imagen de la compañía.

La noticia apareció justamente en medio de la escalada entre Icardi y Yanina Latorre, quienes protagonizaron varios cruces públicos durante los últimos días. La conductora volvió a cuestionar la actitud del futbolista y comparó su comportamiento con el de otras figuras del deporte.

"Yo nunca vi un jugador de fútbol serio o educado hacer esto", sostuvo Latorre, antes de mencionar a Lionel Messi como ejemplo de un futbolista que evita ese tipo de enfrentamientos. Y fue todavía más lejos al analizar el presente profesional del delantero: "Para ser un crack, hay que serlo adentro y afuera de la cancha".

Mientras continúa sin certezas sobre cuál será su próximo destino futbolístico, Icardi sumó una actividad comercial que le permite mantener un vínculo laboral con Turquía.

La situación también ocurre mientras avanza su conflicto judicial con Wanda Nara, en el que recientemente quedó involucrada su posibilidad de salir del país por cuestiones relacionadas con la deuda alimentaria.

Según lo informado, una vez regularizada esa situación, la Justicia levantó la prohibición de salida. Wanda, por su parte, obtuvo autorización para viajar con sus hijos a Milán, mientras Icardi debe regresar a Turquía para cumplir con sus compromisos.

En pocos días cierra el mercado de pases de jugadores, y si no consigue club muchos hablan de un retiro del deporte profesional forzado.

En pocas palabras

  • Mauro Icardi: El futbolista firmó un contrato de embajador por tres meses en Turquía.
  • Bajo sueldo: Cobrará 100 mil euros por el acuerdo con una clínica de trasplante capilar.
  • Situación legal: El contrato le permitiría acreditar actividad laboral para poder regresar a Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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