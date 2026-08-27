Mauro Icardi consiguió un contrato: el detalle que desató las alarmas por el sueldo que recibirá

El dato que más llamó la atención fue el dinero que recibirá por ese trabajo. Según Latorre, el futbolista cobrará 100 mil euros por los tres meses de contrato.

La cifra fue utilizada por la conductora para poner en perspectiva el cambio que atraviesa Icardi respecto de los ingresos que tuvo durante su carrera deportiva. "Le van a pagar 100 mil euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año", lanzó Latorre.

El acuerdo con la clínica no aparece desligado de la situación judicial que atraviesa el futbolista. Según explicó la conductora, Icardi necesitaba demostrar que contaba con una actividad laboral en Turquía para poder regresar al país y continuar cumpliendo con sus compromisos vinculados al régimen de visitas de sus hijas.

En ese contexto, el contrato adquirió una importancia que excede lo estrictamente comercial.

La documentación establece que Icardi deberá participar de distintas acciones publicitarias vinculadas con tratamientos contra la alopecia e implantes capilares, además de generar contenido para las redes sociales de la empresa.

También incluye una cláusula que le exige mantener una conducta profesional y evitar comportamientos que puedan afectar la imagen de la compañía.

La noticia apareció justamente en medio de la escalada entre Icardi y Yanina Latorre, quienes protagonizaron varios cruces públicos durante los últimos días. La conductora volvió a cuestionar la actitud del futbolista y comparó su comportamiento con el de otras figuras del deporte.

"Yo nunca vi un jugador de fútbol serio o educado hacer esto", sostuvo Latorre, antes de mencionar a Lionel Messi como ejemplo de un futbolista que evita ese tipo de enfrentamientos. Y fue todavía más lejos al analizar el presente profesional del delantero: "Para ser un crack, hay que serlo adentro y afuera de la cancha".

Mientras continúa sin certezas sobre cuál será su próximo destino futbolístico, Icardi sumó una actividad comercial que le permite mantener un vínculo laboral con Turquía.

La situación también ocurre mientras avanza su conflicto judicial con Wanda Nara, en el que recientemente quedó involucrada su posibilidad de salir del país por cuestiones relacionadas con la deuda alimentaria.

Según lo informado, una vez regularizada esa situación, la Justicia levantó la prohibición de salida. Wanda, por su parte, obtuvo autorización para viajar con sus hijos a Milán, mientras Icardi debe regresar a Turquía para cumplir con sus compromisos.

En pocos días cierra el mercado de pases de jugadores, y si no consigue club muchos hablan de un retiro del deporte profesional forzado.