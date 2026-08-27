Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es ideal para maratonear

¿De qué trata Amor y riqueza en Netflix?

El punto de partida de Amor y riqueza estuvo en Nihal y en su regreso a Turquía. La protagonista volvió al país para afrontar una situación familiar compleja. Esa decisión la obligó a enfrentarse nuevamente a un entorno ligado a su pasado.

Sin embargo, su vuelta no significó solamente un reencuentro con aquello que había dejado atrás. También la llevó a cruzarse con una persona que iba a tener un papel decisivo en su vida.

El encuentro con ese empresario introdujo una nueva tensión en la historia. Ambos procedían de realidades diferentes y entendían el mundo desde perspectivas que no siempre coincidían. Esa distancia marcó desde el comienzo la relación entre los protagonistas.

Según el resumen oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul".

Netflix apostó por una historia marcada por el drama romántico

Las producciones turcas se hicieron conocidas por desarrollar historias intensas, especialmente cuando el romance se combina con grandes conflictos familiares y sociales. Netflix reunió varios de esos elementos en Amor y riqueza.

La serie construyó su trama alrededor de personajes que no podían tomar decisiones de manera aislada. Cada paso tuvo una relación con el entorno. Nihal regresó a Turquía por una situación familiar. Después, su encuentro con un empresario abrió un nuevo capítulo.

Ese cambio provocó que su vida quedara atravesada por una relación que no había previsto. Los sentimientos comenzaron a ocupar un lugar importante, pero no eliminaron los problemas que ya existían.

Al contrario, el romance se desarrolló mientras otros conflictos seguían presentes. Las ambiciones personales, el dinero y el poder formaron parte de una trama que buscó mostrar diferentes motivaciones.

¿Por qué Amor y riqueza llama la atención entre las series turcas de Netflix?

La propuesta reúne varios elementos que definen a una historia romántica de gran intensidad. Pero Amor y riqueza añadió también otros conflictos.

La serie avanzó entonces por distintos caminos al mismo tiempo. El romance sostuvo una parte fundamental de la historia. Pero las decisiones familiares y los intereses económicos también tuvieron un peso importante.

Ese cruce de elementos permitió que la trama no dependiera de una sola situación. Cada cambio en la vida de Nihal podía generar nuevas consecuencias.

Su regreso a Turquía fue el inicio. El encuentro con el empresario fue el acontecimiento que alteró su destino. Y el mundo de riqueza, poder y ambición que rodeó a ambos terminó por convertir la relación en un vínculo lleno de obstáculos.

Amor y riqueza presentó así una historia donde los sentimientos aparecieron cuando el contexto parecía imponer otras prioridades. El romance avanzó entre diferencias y tensiones. Y, detrás de cada decisión, estuvieron presentes el dinero, el poder y la ambición.

Mirá el tráiler de Amor y riqueza en Netflix