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Agua tibia en ayunas: los siete beneficios para el cuerpo que muchos desconocen

Cada vez más personas incorporan el agua tibia en ayunas como parte de su rutina matutina. Se trata de un hábito simple que, según especialistas, puede influir de manera positiva en el funcionamiento del organismo.

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Cada vez más personas incorporan el agua tibia en ayunas como parte de su rutina matutina.

Cada vez más personas incorporan el agua tibia en ayunas como parte de su rutina matutina.

Comenzar el día con un vaso de agua tibia en ayunas es una costumbre que muchos especialistas recomiendan por su potencial impacto en el equilibrio general del cuerpo. Este gesto simple se asocia con la activación de funciones clave del organismo desde las primeras horas de la mañana.

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Aunque la recomendación popular dice que hay que tomar dos litros de agua al día, la cantidad ideal varía según el peso, la edad, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales

Según el médico de familia Alberto Sanagustín, esta práctica puede contribuir de manera significativa al funcionamiento integral del cuerpo, favoreciendo distintos procesos naturales.

Los siete beneficios del agua tibia en ayunas

A continuación, los siete beneficios principales asociados a este hábito:

1. Optimización del sistema digestivo: el agua tibia actúa como un “motor de arranque” para el tracto gastrointestinal, favoreciendo una mejor digestión desde la mañana.

2. Depuración y eliminación de toxinas: ayuda a estimular los procesos naturales de limpieza del organismo, facilitando la eliminación de toxinas acumuladas.

3. Estímulo de la circulación sanguínea: la temperatura del agua contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, favoreciendo la circulación hacia órganos vitales.

4. Apoyo en el control de peso: puede funcionar como un complemento dentro de una rutina saludable, al colaborar con la optimización del metabolismo desde temprano.

5. Alivio natural de molestias físicas: se destaca su potencial para mitigar ciertos dolores y malestares corporales de forma natural.

6. Mejora del estado de la piel: una adecuada hidratación desde el inicio del día puede reflejarse en una mejor apariencia y salud cutánea.

7. Bienestar emocional y reducción del estrés: su consumo al despertar puede influir positivamente en el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

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