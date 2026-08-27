Mario Pergolini confesó el tremendo problema que le trajo que su hija se presentara al casting de Popstars

La anécdota abrió entonces la puerta a una especie de reclamo paternal, aunque atravesado por el humor. Pergolini recordó todo lo que hizo durante años para mantener determinadas cuestiones de su familia lejos de la exposición mediática y dejó entrever que esperaba, al menos, estar al tanto de una decisión de semejante alcance.

“Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, expresó al aire. La frase, dicha entre risas, mostró el contraste entre el padre que durante años administró cuidadosamente su vínculo con los medios y una hija que decidió probar por su cuenta en televisión.

La situación ocurrió mientras el programa también abordaba otras historias vinculadas con familiares y carreras dentro del espectáculo. En ese contexto, la experiencia de Valentina apareció casi como un ejemplo inesperado de lo difícil que puede resultar para un padre famoso separar su propia relación con los medios de las decisiones profesionales de sus hijos.

Según trascendió, Valentina tiene 20 años y se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss para realizar una prueba a capella de 30 segundos. Para la audición eligió un clásico de Britney Spears y se animó a atravesar una instancia que rápidamente dejó de ser un asunto privado cuando las imágenes comenzaron a circular.

Evelyn Botto incluso señaló durante la charla que la noticia ya había sido publicada en distintos medios. Así, lo que inicialmente había sido una decisión personal de la joven terminó convirtiéndose en una situación televisiva para su padre, quien debió hablar públicamente de algo que, hasta ese momento, no parecía haber pasado por la mesa familiar.

Más allá de las bromas, Pergolini dejó ver una mezcla de desconcierto y orgullo por la iniciativa de su hija. La escena también expuso una paradoja: un hombre que construyó buena parte de su carrera poniendo límites a la exposición terminó contando al aire que su propia hija eligió ingresar al mundo de la televisión por una puerta que él no esperaba.

Y el detalle que probablemente más ruido hizo fue justamente ese: Valentina no solo decidió presentarse a un reality, sino que lo hizo sin avisarle a su padre y, para colmo, en la competencia.