En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡Atención!

Mario Pergolini confesó el tremendo problema que le trajo que su hija se presentara al casting de Popstars

Mario Pergolini reveló el tremendo problema que le causó que su hija se presente en un casting ¡en la competencia! Enterare.

Banner Seguinos en google DESK
Mario Pergolini confesó el tremendo problema que le trajo que su hija se presentara al casting de Popstars

La decisión de Valentina Pergolini de presentarse al casting de Popstars sin avisarle a su padre terminó generando una inesperada escena al aire. Mario Pergolini contó en Otro día perdido, por El Trece, cómo se enteró de que su hija había decidido probar suerte en el reality de Telefe y dejó expuesta una particular incomodidad: no solo se enteró después de que ella se anotara, sino que además lo hizo en un canal de la competencia.

Leé también La Luna cambiará frente a nuestros ojos y se volverá roja: qué pasará en el cielo en las próximas horas
la luna cambiara frente a nuestros ojos y se volvera roja: que pasara en el cielo en las proximas horas

El tema apareció durante una charla que el conductor mantenía con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto, en medio de una conversación sobre artistas, familias y las decisiones que muchas veces se toman por fuera de los vínculos más cercanos. Fue entonces cuando Pergolini llevó el tema a su propia experiencia y sorprendió con la revelación.

Con su habitual tono irónico, el conductor explicó que su hija avanzó con la audición sin consultarlo previamente. “Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta”, lanzó, dejando en claro que la situación había generado algo más que una simple sorpresa familiar.

Pero hubo un detalle que pareció molestar especialmente a Pergolini: el casting fue para Popstars, un programa de Telefe que compite directamente con El Trece, donde actualmente trabaja el histórico conductor. La reacción no tardó en aparecer y fue tan breve como contundente: “¡En otro canal!”.

La anécdota abrió entonces la puerta a una especie de reclamo paternal, aunque atravesado por el humor. Pergolini recordó todo lo que hizo durante años para mantener determinadas cuestiones de su familia lejos de la exposición mediática y dejó entrever que esperaba, al menos, estar al tanto de una decisión de semejante alcance.

“Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, expresó al aire. La frase, dicha entre risas, mostró el contraste entre el padre que durante años administró cuidadosamente su vínculo con los medios y una hija que decidió probar por su cuenta en televisión.

La situación ocurrió mientras el programa también abordaba otras historias vinculadas con familiares y carreras dentro del espectáculo. En ese contexto, la experiencia de Valentina apareció casi como un ejemplo inesperado de lo difícil que puede resultar para un padre famoso separar su propia relación con los medios de las decisiones profesionales de sus hijos.

Según trascendió, Valentina tiene 20 años y se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss para realizar una prueba a capella de 30 segundos. Para la audición eligió un clásico de Britney Spears y se animó a atravesar una instancia que rápidamente dejó de ser un asunto privado cuando las imágenes comenzaron a circular.

Evelyn Botto incluso señaló durante la charla que la noticia ya había sido publicada en distintos medios. Así, lo que inicialmente había sido una decisión personal de la joven terminó convirtiéndose en una situación televisiva para su padre, quien debió hablar públicamente de algo que, hasta ese momento, no parecía haber pasado por la mesa familiar.

Más allá de las bromas, Pergolini dejó ver una mezcla de desconcierto y orgullo por la iniciativa de su hija. La escena también expuso una paradoja: un hombre que construyó buena parte de su carrera poniendo límites a la exposición terminó contando al aire que su propia hija eligió ingresar al mundo de la televisión por una puerta que él no esperaba.

Y el detalle que probablemente más ruido hizo fue justamente ese: Valentina no solo decidió presentarse a un reality, sino que lo hizo sin avisarle a su padre y, para colmo, en la competencia.

En pocas palabras

  • Mario Pergolini: Reveló un problema familiar al enterarse que su hija se presentó al casting de Popstars.
  • El motivo: La joven no solo se inscribió sin avisarle, sino que lo hizo en un canal de la competencia.
  • Reacción: El conductor expresó entre risas su desconcierto y orgullo por la iniciativa de su hija.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Babeo al dormir: por qué ocurre, cómo evitarlo y cuándo puede ser una señal de alerta
El desesperado pedido de Soledad Silveyra a los 74 años y en medio de su delicado momento de salud
Prime Video revela el tráiler oficial de "La hipótesis del amor", su nueva película

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar