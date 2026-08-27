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Tras el enojo de Mario Pergolini, su hija abandonó Popstars: el motivo que cambió todo

Después del reproche de Mario Pergolini, su hija Valentina tomó una decisión inesperada sobre su casting en Popstars. Enterate.

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Tras el enojo de Mario Pergolini, su hija abandonó Popstars: el motivo que cambió todo

La historia de Valentina Pergolini en Popstars duró mucho menos de lo esperado. La hija de Mario Pergolini había conseguido superar una de las primeras instancias del reality de Telefe, pero a pocos días del comienzo de las grabaciones decidió dar un paso al costado. La noticia tomó otra dimensión después de que su padre contara al aire que se había enterado de su participación prácticamente sobre la marcha y que la decisión le había generado un particular conflicto.

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Valentina, de 20 años, había llegado al casting multitudinario con el número 2274, después de superar el primer filtro entre unas 3 mil participantes. Frente a los coaches, eligió cantar a capella Baby One More Time, uno de los clásicos de Britney Spears, y logró quedar entre las seleccionadas para continuar en la competencia.

En aquel momento, la joven se había mostrado entusiasmada con la experiencia. “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, había expresado ante las cámaras del programa.

Pero mientras su paso por Popstars parecía recién comenzar, detrás de escena apareció otra oportunidad profesional que terminó modificando sus planes. Según se conoció, Valentina había sido convocada para participar de otro proyecto audiovisual y finalmente optó por priorizar ese camino.

La información fue revelada en Los Profesionales con Flor, donde la periodista Naiara Vecchio explicó que la joven había sido seleccionada, pero que ya no continuaría en el reality. “Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos”, señaló.

El proyecto en cuestión tiene un peso especial para la carrera que Valentina viene construyendo desde hace años. La joven forma parte de En el barro, la ficción producida por Sebastián Ortega, y participará de su tercera temporada, cuyas grabaciones continúan actualmente.

Además, según trascendió, la decisión no habría tenido una única explicación. Entre los motivos mencionados aparecen su interés por seguir desarrollándose como actriz y algunas diferencias con la producción de Popstars. De esta manera, la joven habría elegido concentrarse en un camino artístico que ya venía recorriendo antes de presentarse al reality.

La salida de Valentina ocurre, además, después del particular episodio que protagonizó su padre al enterarse de que había decidido audicionar para un programa de la competencia. En Otro día perdido, Pergolini contó que su hija se había presentado sin avisarle previamente, algo que lo tomó por sorpresa.

“Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, había lanzado el conductor al referirse a la situación. Y, con su habitual tono irónico, agregó: “¡En otro canal!”.

La escena dejó expuesto el desconcierto de Pergolini ante una decisión que su hija había tomado de manera independiente. Incluso llegó a describir la situación con una frase que rápidamente llamó la atención: “Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta”.

Ahora, la salida de Valentina de Popstars vuelve a poner aquellas declaraciones bajo otra luz. Aunque no existe una confirmación de que el comentario de su padre haya sido la causa de su decisión, lo cierto es que la joven finalmente no continuará en el reality y eligió otro proyecto para avanzar con su carrera.

Lejos de ser una aparición televisiva aislada, Valentina viene formándose desde chica en actuación, canto y danza. Su debut profesional llegó con Despertar de Primavera, la comedia musical dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera, después de atravesar distintas audiciones abiertas.

“Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez”, había contado sobre aquella experiencia.

Así, la hija de Pergolini pasó de ser una de las jóvenes seleccionadas de Popstars a convertirse en la primera baja del reality, apenas iniciado el proceso. Y detrás de esa salida hay una elección que parece ir mucho más allá de un simple cambio de programa: apostar por la actuación y por una carrera propia, incluso cuando eso implique dejar atrás una oportunidad que miles de chicas intentaron conseguir.

En pocas palabras

  • Valentina Pergolini: La hija de Mario Pergolini abandonó el reality Popstars.
  • Motivo: Priorizó una nueva oportunidad en la ficción “En el barro”.
  • Contexto: Su salida se da tras un conflicto familiar y diferencias con la producción del programa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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