Tarjeta SUBE: cómo obtener el descuento del 55% y quiénes pueden cobrarlo

Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Monotributistas sociales.

Trabajadores de casas particulares registrados.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Personas que participan en programas de empleo y capacitación laboral.

Estudiantes que perciben Becas Progresar.

Todos ellos pueden acceder a la rebaja siempre que tengan correctamente registrada su tarjeta y el beneficio se encuentre activo.

Cómo activar el descuento del 55%

Uno de los errores más frecuentes es creer que la Tarifa Social se aplica automáticamente al comenzar a cobrar una prestación.

Sin embargo, para obtener el descuento es necesario realizar un trámite de activación.

Los usuarios deben ingresar a Mi ANSES o a los canales oficiales del sistema SUBE para verificar que la tarjeta se encuentre asociada al beneficio correspondiente.

Posteriormente, la actualización debe acreditarse mediante una Terminal Automática SUBE o utilizando la aplicación oficial desde un teléfono celular compatible con tecnología NFC.

Una vez realizada la validación, el descuento comenzará a aplicarse en cada viaje.

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado de la tarjeta y mantener actualizados los datos personales.

También es importante controlar que el beneficio continúe vigente, especialmente si se producen cambios laborales, previsionales o en la situación social del titular.

En algunos casos, una modificación de datos puede requerir una nueva acreditación para mantener activa la Tarifa Social.

Un alivio para el bolsillo

En un contexto de actualización de las tarifas del transporte público, el descuento del 55% se consolida como una de las ayudas más importantes para millones de usuarios.

La continuidad de la Tarifa Social Federal durante julio de 2026 permitirá que jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otros grupos vulnerables puedan seguir reduciendo significativamente el costo de sus traslados diarios.

Para quienes utilizan el transporte público de manera habitual, este beneficio representa un ahorro mensual considerable y un apoyo clave para la economía familiar.