ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

ANSES estableció que el ingreso individual máximo para acceder a las asignaciones familiares será de $3.034.844 mensuales.

Esto significa que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, el beneficio se pierde automáticamente, incluso cuando la suma de los ingresos del hogar se mantenga por debajo del tope general.

Por su parte, el ingreso máximo del grupo familiar quedó fijado en $6.069.688 mensuales.

Estos límites son fundamentales porque determinan tanto el acceso al SUAF como la escala en la que se ubica cada trabajador para calcular el monto de la asignación.

Cuánto se cobrará por hijo en julio

Los montos de las asignaciones familiares varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Con la actualización prevista para julio, los valores serán los siguientes:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango: $49.940.

Tercer rango: $30.206.

Cuarto rango: $15.586.

Esto significa que un aumento salarial puede modificar la categoría en la que se encuentra el trabajador y, en consecuencia, reducir el monto de la asignación que recibe cada mes.

En algunos casos, incluso, un incremento en los ingresos puede provocar la pérdida total del beneficio.

Asignaciones por hijo con discapacidad

ANSES también actualizó los montos correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad, que presentan valores más elevados.

Los nuevos importes serán:

Primer rango: $241.041.

Segundo rango: $170.522.

Tercer rango: $107.621.

Para acceder a estas asignaciones, la discapacidad debe encontrarse debidamente acreditada ante ANSES mediante la documentación y certificaciones correspondientes.

Además, estas prestaciones no tienen límite de edad, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Cómo saber si se continúa cobrando el SUAF

Los trabajadores pueden consultar su situación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí es posible verificar:

El grupo familiar registrado.

Los ingresos declarados.

La escala asignada.

Los montos de las prestaciones.

La fecha de cobro.

Mantener actualizados los datos personales y familiares resulta fundamental para evitar inconvenientes en la liquidación de las asignaciones.

Calendario de pagos del SUAF en julio

ANSES continuará organizando los pagos según la terminación del DNI del titular.

El cronograma previsto para julio es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Las acreditaciones se realizarán en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios.