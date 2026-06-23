En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Previsional

ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

El organismo actualizó los ingresos máximos permitidos y las escalas que determinan el monto de las asignaciones familiares.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que comenzará a regir desde julio de 2026. La medida incluye un incremento del 2,15% en las escalas de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares, lo que impactará directamente en miles de trabajadores registrados.

Leé también ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM
ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM

La modificación forma parte del esquema de movilidad mensual aplicado por el organismo y no solo actualiza las sumas que perciben las familias, sino también los límites de ingresos que determinan si un hogar puede continuar cobrando el beneficio.

De esta manera, muchos trabajadores deberán revisar su situación salarial para verificar si continúan dentro de los parámetros establecidos por ANSES.

Cuál es el nuevo tope para cobrar SUAF

Uno de los cambios más importantes para julio tiene que ver con los ingresos máximos permitidos.

ANSES estableció que el ingreso individual máximo para acceder a las asignaciones familiares será de $3.034.844 mensuales.

Esto significa que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, el beneficio se pierde automáticamente, incluso cuando la suma de los ingresos del hogar se mantenga por debajo del tope general.

Por su parte, el ingreso máximo del grupo familiar quedó fijado en $6.069.688 mensuales.

Estos límites son fundamentales porque determinan tanto el acceso al SUAF como la escala en la que se ubica cada trabajador para calcular el monto de la asignación.

Cuánto se cobrará por hijo en julio

Los montos de las asignaciones familiares varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Con la actualización prevista para julio, los valores serán los siguientes:

  • Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.
  • Segundo rango: $49.940.
  • Tercer rango: $30.206.
  • Cuarto rango: $15.586.

Esto significa que un aumento salarial puede modificar la categoría en la que se encuentra el trabajador y, en consecuencia, reducir el monto de la asignación que recibe cada mes.

En algunos casos, incluso, un incremento en los ingresos puede provocar la pérdida total del beneficio.

Asignaciones por hijo con discapacidad

ANSES también actualizó los montos correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad, que presentan valores más elevados.

Los nuevos importes serán:

  • Primer rango: $241.041.
  • Segundo rango: $170.522.
  • Tercer rango: $107.621.

Para acceder a estas asignaciones, la discapacidad debe encontrarse debidamente acreditada ante ANSES mediante la documentación y certificaciones correspondientes.

Además, estas prestaciones no tienen límite de edad, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Cómo saber si se continúa cobrando el SUAF

Los trabajadores pueden consultar su situación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí es posible verificar:

  • El grupo familiar registrado.
  • Los ingresos declarados.
  • La escala asignada.
  • Los montos de las prestaciones.
  • La fecha de cobro.

Mantener actualizados los datos personales y familiares resulta fundamental para evitar inconvenientes en la liquidación de las asignaciones.

Calendario de pagos del SUAF en julio

ANSES continuará organizando los pagos según la terminación del DNI del titular.

El cronograma previsto para julio es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Las acreditaciones se realizarán en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES SUAF
Notas relacionadas
Asignaciones de ANSES: actualizaron los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar
ANSES paga casi $450.000 en junio: quiénes pueden cobrar el extra sin aguinaldo
Tarjeta SUBE: cómo obtener el descuento del 55% y quiénes pueden cobrarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar