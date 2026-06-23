Últimas semanas con 44 horas de jornada laboral por semana

La decisión fue presentada por el Gobierno Nacional como una apuesta por modernizar el mercado laboral colombiano, mejorar las condiciones de los empleados y promover un mayor equilibrio entre la vida profesional y personal.

Un cambio histórico que reduce horas sin tocar los salarios

Durante décadas, Colombia mantuvo una jornada laboral máxima de 48 horas semanales, una estructura que era considerada extensa frente a las tendencias internacionales de reducción del tiempo de trabajo.

La Ley 2101 de 2021 estableció un camino gradual para reducir esa cantidad de horas hasta llegar al nuevo límite de 42 horas. La norma determinó que la reducción debía realizarse de manera progresiva para permitir que las empresas pudieran adaptarse sin generar impactos bruscos en sus operaciones.

Uno de los puntos centrales de la legislación es que la disminución del tiempo laboral no puede convertirse en una reducción salarial. Esto significa que los empleados conservarán el mismo sueldo mensual, aunque su jornada semanal sea menor.

Además, continuarán vigentes todos los beneficios asociados al empleo formal, incluyendo:

Prestaciones sociales

Vacaciones

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Aportes al sistema de seguridad social

El objetivo es que el trabajador tenga más tiempo libre sin perder capacidad económica ni derechos laborales.

Desde el Ministerio del Trabajo destacaron que la medida busca impulsar nuevas formas de organización empresarial, donde la productividad no dependa únicamente de la cantidad de horas frente al puesto de trabajo.

Así fue el camino hasta llegar a las 42 horas semanales

La reducción de la jornada laboral no ocurrirá de manera repentina. El proceso comenzó varios años atrás y tuvo diferentes etapas de aplicación.

El cronograma de la Ley 2101 inició en 2023 con una primera disminución del tiempo laboral semanal. Posteriormente continuaron nuevos ajustes hasta alcanzar las 44 horas semanales durante 2025.

Ese período funcionó como una fase de transición para que empresas, trabajadores y sectores productivos pudieran adaptar sus estructuras internas.

Ahora, en julio de 2026, llegará el último paso: la reducción definitiva a 42 horas semanales, completando así el objetivo planteado por la ley.

La modificación aplicará para el sector privado y para todas aquellas relaciones laborales que estén regidas por el Código Sustantivo del Trabajo colombiano.

La normativa establece que las compañías deberán reorganizar sus esquemas sin trasladar la reducción de horas a los empleados mediante recortes de salario o eliminación de beneficios.

¿Cómo funcionará la nueva jornada laboral?

Con la entrada en vigencia del nuevo límite, cada empresa tendrá la posibilidad de distribuir las 42 horas semanales de acuerdo con sus necesidades operativas, siempre respetando los límites legales.

Esto significa que no necesariamente todos los trabajadores tendrán el mismo horario. Algunas compañías podrán optar por jornadas diarias más cortas, mientras otras podrían reorganizar turnos para mantener la continuidad del servicio.

Uno de los aspectos importantes de la regulación es que el tiempo destinado al descanso para almorzar no se considera parte de la jornada efectiva de trabajo, salvo que existan acuerdos específicos que determinen otra condición.

Por esa razón, las empresas deberán revisar cuidadosamente sus horarios internos para evitar incumplimientos.

El desafío principal será lograr que la reducción de horas no afecte la operación diaria, especialmente en sectores donde la presencia constante del personal resulta fundamental.

El impacto esperado en la vida de los trabajadores colombianos

Uno de los principales argumentos detrás de la reducción laboral es mejorar la calidad de vida de los empleados.

El Gobierno sostiene que trabajar menos horas puede contribuir a disminuir los niveles de agotamiento, estrés y desgaste físico que afectan a muchas personas.

La idea es que los trabajadores puedan contar con más tiempo para actividades personales, familiares, educativas o de descanso.

Expertos en relaciones laborales han señalado que una jornada más equilibrada puede tener efectos positivos en diferentes áreas:

Mayor bienestar personal: contar con más tiempo fuera del trabajo puede favorecer la salud emocional y mejorar la convivencia familiar.

Menor agotamiento: jornadas extensas suelen estar relacionadas con cansancio acumulado y menor motivación.

Mejor productividad: algunos estudios internacionales han mostrado que trabajadores con mejores condiciones pueden aumentar su rendimiento durante el tiempo efectivo de trabajo.

Reducción del ausentismo: un empleado con mejores espacios de descanso puede tener menos problemas derivados del estrés laboral.

El Gobierno colombiano espera que la medida ayude a cambiar la cultura laboral, pasando de un modelo basado en la permanencia prolongada a uno enfocado en resultados.

Empresas enfrentan el desafío de reorganizar sus operaciones

Aunque la reducción de la jornada recibió apoyo de sectores que defienden mejores condiciones laborales, también generó preocupación entre algunos empresarios.

Los gremios han advertido que determinadas actividades podrían enfrentar dificultades para adaptarse rápidamente al nuevo esquema.

Sectores como comercio, manufactura, transporte y servicios podrían necesitar ajustes especiales para mantener sus niveles de producción y atención al público.

Algunas compañías deberán implementar nuevos turnos, contratar personal adicional o modificar procesos internos para cumplir con las 42 horas semanales.

El reto será encontrar un equilibrio entre la protección del trabajador y la continuidad de las actividades económicas.

Las empresas deberán evitar que la reducción de horas genere sobrecarga en los empleados o una redistribución desigual de tareas.

Colombia busca acercarse a nuevos modelos laborales internacionales

La reducción de la jornada laboral forma parte de una tendencia global donde diferentes países han debatido cómo equilibrar productividad y calidad de vida.

Durante los últimos años, varias economías han explorado jornadas más cortas con la intención de mejorar el bienestar de los empleados sin afectar el crecimiento económico.

En ese contexto, Colombia busca alinearse con modelos donde la eficiencia tenga un peso mayor que la cantidad de tiempo trabajado.

La apuesta oficial es que una jornada más razonable pueda generar trabajadores más descansados, empresas más organizadas y relaciones laborales más sostenibles.

Sin embargo, los resultados dependerán de la forma en que cada sector implemente los cambios.

La fecha que marcará un antes y un después para el empleo colombiano

El 15 de julio de 2026 quedará como una fecha clave dentro de la historia laboral de Colombia.

Desde ese día, la jornada máxima ordinaria será de 42 horas semanales, completando un proceso iniciado años atrás con la Ley 2101.

Millones de empleados comenzarán una nueva etapa con menos horas de trabajo y la garantía de mantener sus ingresos y beneficios.

La transformación obligará a empresas y trabajadores a adaptarse a una nueva dinámica, donde la planificación y la eficiencia serán elementos fundamentales.

El impacto real de la medida se conocerá con el paso del tiempo, pero desde el Gobierno esperan que represente un avance hacia un mercado laboral más moderno y enfocado en el bienestar.