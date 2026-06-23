Cómo hacer crackers de calabaza: la receta casera fácil, exquisita y saludable

Preparar el puré: cocinar la calabaza hervida, al vapor o al horno hasta que esté bien tierna. Retirar la cáscara y pisarla hasta obtener un puré liso y homogéneo.

Condimentar la mezcla: colocar el puré en un recipiente y agregar la sal, el orégano y los condimentos elegidos. Mezclar para integrar los sabores.

Formar la masa: incorporar la harina de garbanzo de manera gradual mientras se mezcla y amasa. Continuar hasta obtener una masa suave, tierna y que no se adhiera a las manos.

Dejar reposar: dejar descansar la masa durante 20 minutos.

Estirar la masa: colocar la masa entre dos láminas de plástico o film y estirar con un rodillo hasta lograr el grosor deseado. Cuanto más fina, más crocantes serán las crackers.

Agregar las semillas: distribuir dos cucharadas de semillas de sésamo sobre una cara de la masa y presionar suavemente (puede ser con un rodillo). Dar vuelta y repetir del otro lado con el resto.

Cortar las piezas: retirar el plástico superior y cortar en formas cuadradas, rectangulares o triangulares según preferencia.

Hornear: colocar en una bandeja previamente aceitada o con papel manteca. Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos y luego cocinar aproximadamente 20 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.

Crackers caseras: otras variantes posibles

Una de las ventajas de esta receta es su flexibilidad. La harina de garbanzo puede reemplazarse por harina de avena, arroz integral o trigo sarraceno.

El puré de calabaza puede sustituirse por boniato (batata) o zanahoria. Las semillas de sésamo pueden cambiarse por otras de calabaza o de girasol.