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Cómo hacer crackers de calabaza: la receta casera fácil, exquisita y saludable

Para quienes buscan opciones caseras más saludables y sin ultraprocesados, estas crackers de calabaza y harina de garbanzo se convierten en una alternativa simple, nutritiva y deliciosa.

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Para quienes buscan opciones caseras más saludables y sin ultraprocesados

Para quienes buscan opciones caseras más saludables y sin ultraprocesados, estas crackers de calabaza y harina de garbanzo se convierten en una alternativa simple, nutritiva y deliciosa.

Para quienes buscan una alternativa casera a las galletitas saladas industriales, estas crackers de calabaza y harina de garbanzo se presentan como una opción simple, nutritiva y versátil.

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Con pocos ingredientes y sin aditivos, esta preparación, que se encuentra en el canal de YouTube Recetas de Gri, puede funcionar como snack o acompañamiento de comidas.

Ingredientes para hacer crackers de calabaza

(Basados en una taza medidora de 250 ml)

  • 1 taza de puré de calabaza (aproximadamente 270 gramos).
  • 2 tazas de harina de garbanzo (aproximadamente 250 gramos).
  • 1 cucharadita de sal.
  • 2 cucharaditas de orégano.
  • 4 cucharadas de semillas de sésamo o ajonjolí (aproximadamente 50 gramos).
  • Condimentos opcionales: ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro o albahaca.

Cómo hacer crackers de calabaza paso a paso en casa: receta fácil al horno

Preparar el puré: cocinar la calabaza hervida, al vapor o al horno hasta que esté bien tierna. Retirar la cáscara y pisarla hasta obtener un puré liso y homogéneo.

Condimentar la mezcla: colocar el puré en un recipiente y agregar la sal, el orégano y los condimentos elegidos. Mezclar para integrar los sabores.

Formar la masa: incorporar la harina de garbanzo de manera gradual mientras se mezcla y amasa. Continuar hasta obtener una masa suave, tierna y que no se adhiera a las manos.

Dejar reposar: dejar descansar la masa durante 20 minutos.

Estirar la masa: colocar la masa entre dos láminas de plástico o film y estirar con un rodillo hasta lograr el grosor deseado. Cuanto más fina, más crocantes serán las crackers.

Agregar las semillas: distribuir dos cucharadas de semillas de sésamo sobre una cara de la masa y presionar suavemente (puede ser con un rodillo). Dar vuelta y repetir del otro lado con el resto.

Cortar las piezas: retirar el plástico superior y cortar en formas cuadradas, rectangulares o triangulares según preferencia.

Hornear: colocar en una bandeja previamente aceitada o con papel manteca. Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos y luego cocinar aproximadamente 20 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.

Crackers caseras: otras variantes posibles

Una de las ventajas de esta receta es su flexibilidad. La harina de garbanzo puede reemplazarse por harina de avena, arroz integral o trigo sarraceno.

El puré de calabaza puede sustituirse por boniato (batata) o zanahoria. Las semillas de sésamo pueden cambiarse por otras de calabaza o de girasol.

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