Mostró el truco definitivo para limpiar la batidora o minipimer en segundos y se volvió viral

El video, que comienza con una advertencia sobre el uso de esponjas, revela un truco simple y efectivo para dejar la batidora reluciente en cuestión de segundos. El proceso implica tres sencillos pasos que utilizan materiales comunes que todos tenemos en casa.

En primer lugar, se llena un vaso con agua. Luego, se agrega una pequeña cantidad de jabón al agua. Finalmente, la minipimer se sumerge en la mezcla líquida y se bate durante tan solo 10 segundos. El resultado: una batidora perfectamente limpia y lista para su próximo uso.

La publicación no tardó en volverse viral, acumulando más de 20 mil "me gusta", 1000 compartidos y alrededor de 3000 usuarios que la guardaron para futuras referencias. Los comentarios de los seguidores fueron igualmente entusiastas, con frases como: "¿Cómo no se me había ocurrido antes?", "Genial querida", y "No se me había ocurrido, ¡gracias!".

Este truco definitivo, que demuestra que la solución a veces puede estar al alcance de la mano, es un testimonio más de la creatividad de la comunidad de TikTok para resolver problemas cotidianos de una manera innovadora. Así que la próxima vez que necesite limpiar su batidora, recuerde este truco y ahorre tiempo y esfuerzo gracias a la ingeniosidad compartida en las redes sociales.