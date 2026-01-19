Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani en vivo: "Fuiste amante..."

Embed

El punto más picante llegó cuando la conductora puso el foco en la exposición de la vida privada. Sin vueltas, lanzó: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, aclarando además que no se refería a Castro.

Sabrina también cuestionó el vínculo real entre la actriz y el actor, pese a los años que se conocen: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.

Para Rojas, Griselda no midió el impacto que podían tener sus declaraciones y ahora estaría intentando bajar el perfil: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando”. Y remató con ironía: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.

Antes de cerrar, la conductora dejó una reflexión con fuerte carga moral sobre los límites y los códigos dentro del ambiente artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente".

Qué dijo la supuesta amante sobre su vínculo con Luciano Castro

En DDM (América TV) salió a la luz el testimonio de Noelia, una mujer que afirma haber tenido un vínculo con Luciano Castro en 2016, cuando el actor aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.

El encargado de introducir la historia fue Guido Zaffora, quien recordó el contexto: "Fue en 2016. Luciano Castro en ese momento estaba protagonizando Los ricos no piden permiso, una novela que estaba en el prime time de Canal 13, era un éxito absoluto".

Luego, Marina Calabró sumó más detalles sobre cómo se habría dado la relación: "El vínculo duró dos meses. Fue muy intenso, fue en el año 2016. Se conocen a través de amigos en común. Noelia es de Villa del Parque".

Respecto a la cantidad de encuentros, Zaffora detalló: "Fueron cinco. En un departamento de la calle Bartolomé Cruz, en Olivos".

El panelista también relató cómo se inició el contacto entre ellos: "Esto lo cuenta Noelia. No son palabras mías. Noelia accede a que los amigos le pasen el teléfono celular a Luciano Castro, ella no cree que Luciano Castro le fuera a escribir. Ella estaba en su casa viendo Los ricos no piden permiso. Le llega un mensaje de él, ella piensa que es una joda de los amigos. Le manda una foto, pero le manda una foto de una revista o de una producción. Entonces, le dice: 'No te creo. Mandame algo más explícito'. La piba le dice: 'Mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda esa foto tocándose la nariz".