Netflix: Brad Pitt y David Fincher sorprenden con una nueva película basada en el universo de Tarantino

La noticia de que Brad Pitt y David Fincher colaborarán en una nueva película basada en el universo de "Había una vez en Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) ha generado gran expectación en el mundo del cine. Este proyecto, que contará con un guion de Quentin Tarantino, será producido por Netflix, marcando una notable transición de una franquicia cinematográfica tradicional a una plataforma de streaming.