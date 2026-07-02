Netflix: el cambio que obliga a miles de usuarios a hacer este paso para seguir usando su perfil

A partir de ahora, cada perfil podrá contar con un correo electrónico independiente. Esa dirección será utilizada para iniciar sesión desde televisores, celulares, computadoras, tablets y cualquier otro dispositivo compatible con Netflix.

Desde la empresa explicaron que esta actualización busca simplificar el acceso para todos los integrantes del hogar. Además, señalaron que el correo personal permitirá recuperar el perfil con mayor facilidad y recibir comunicaciones individualizadas.

Por qué Netflix decidió implementar este cambio

La plataforma viene realizando modificaciones desde hace varios años para limitar el uso compartido de cuentas fuera del hogar.

Primero llegaron las restricciones para impedir que personas ubicadas en distintos domicilios utilizaran una misma suscripción sin autorización. Posteriormente apareció la posibilidad de agregar miembros extra mediante un pago adicional en determinados planes. Ahora, la empresa dio un paso más.

Al asignar un correo electrónico distinto a cada perfil, Netflix obtiene una identificación mucho más precisa de cada usuario. Esto también facilita la administración de los perfiles y mejora el seguimiento de la actividad dentro de la cuenta.

La compañía sostiene que el sistema permitirá una administración más ordenada y reducirá los inconvenientes relacionados con el acceso.

Qué ventajas tendrá cada perfil en Netflix

La incorporación de un correo electrónico propio no solo modifica la forma de iniciar sesión.

También permitirá que cada usuario reciba:

Recomendaciones personalizadas.

Notificaciones individuales.

Comunicaciones de seguridad.

Avisos relacionados con su perfil.

Opciones de recuperación de acceso.

De esta manera, cada integrante de la cuenta tendrá una experiencia más independiente sin necesidad de utilizar constantemente los datos del titular principal.

Cómo agregar un correo electrónico al perfil de Netflix

Netflix explicó que tanto el titular de la cuenta como cada usuario podrán incorporar o modificar la dirección de correo electrónico asociada al perfil. El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde cualquier navegador.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección Cuenta de Netflix.

de Netflix. Iniciar sesión con la cuenta correspondiente.

Seleccionar Perfiles .

. Elegir el perfil que se desea modificar.

Presionar sobre el nombre del perfil.

Buscar el apartado Información de contacto .

. Agregar una dirección de correo electrónico válida.

Confirmar la modificación mediante el correo recibido.

Netflix aclaró que cada dirección de correo deberá ser única y no podrá estar vinculada previamente con otra cuenta o perfil dentro de la plataforma. Una vez completado el procedimiento, tanto el titular como el usuario del perfil recibirán un mensaje de confirmación.

Qué ocurrirá con las cuentas infantiles en Netflix

Uno de los puntos que más consultas generó entre los usuarios estuvo relacionado con los perfiles para menores. La empresa confirmó que esta actualización no alcanza a las cuentas infantiles.

Esto significa que los perfiles creados específicamente para niños continuarán funcionando sin necesidad de asociar un correo electrónico propio.

Cómo saber si alguien usa tu cuenta de Netflix sin permiso

Si existe la sospecha de que otra persona ingresó a la cuenta, Netflix recomienda revisar periódicamente la actividad desde la configuración.

Dentro de la sección Cuenta es posible consultar los dispositivos conectados recientemente. Allí aparecen televisores, computadoras, celulares, consolas y cualquier equipo que haya iniciado sesión.

También conviene revisar:

Los perfiles existentes.

El correo electrónico registrado.

El plan contratado.

Los métodos de pago.

La actividad reciente.

Si aparece algún dispositivo desconocido o un perfil que nunca fue creado por el titular, lo recomendable es cerrar todas las sesiones abiertas y cambiar inmediatamente la contraseña.