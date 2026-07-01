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Escándalo con Julieta Poggio: se le escapó una frase en un vivo y la dejó completamente expuesta

Juli Poggio no sabía que estaba en un vivo, confesó un romance y quedó expuesta de forma viral. Mirala.

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Escándalo con Julieta Poggio: se le escapó una frase en un vivo y la dejó completamente expuesta

En medio de la euforia por el Mundial y con decenas de famosos argentinos disfrutando de la noche de Miami, Julieta Poggio quedó envuelta en una inesperada polémica que explotó en las redes sociales después de que una frase suya se filtrara durante una transmisión en vivo del streamer Tomás Mazza.

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Cómo reservar en WhatsApp tu nombre de usuario y así evitar que otros lo haga antes. (Foto: ChatGPT)

Lo que parecía ser apenas una salida entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados del momento. Nadie imaginó que un simple llamado telefónico iba a dejar al descubierto una situación privada que Julieta intentó evitar a toda costa.

Todo ocurrió mientras Tomás Mazza transmitía en vivo desde la puerta de un boliche, minutos antes de ingresar al lugar. El influencer hablaba con distintas personas para coordinar el encuentro cuando, de repente, se escuchó claramente la voz de Julieta Poggio.

Sin saber que miles de personas podían escuchar la conversación, la ex Gran Hermano lanzó una frase que desató una catarata de especulaciones.

"Estoy con un pibe acá y no quiero salir, por favor Rami, cerca mío no."

El comentario fue suficiente para que el clip comenzara a viralizarse a una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de teorías, memes y debates sobre quién era el misterioso joven con el que estaba la actriz y modelo.

La escena cobró todavía más repercusión porque Julieta mantiene una relación abierta con Fabri Maida, una dinámica que ambos reconocieron públicamente. Sin embargo, para muchos usuarios el verdadero foco no estuvo en eso, sino en el evidente intento de Poggio por evitar quedar expuesta frente a la cámara.

Mientras Mazza seguía con su transmisión sin advertir el impacto que tendría ese momento, miles de seguidores comenzaron a compartir el fragmento una y otra vez, interpretando que la influencer simplemente buscaba preservar un momento íntimo lejos de los ojos del público.

Lo cierto es que la frase fue suficiente para convertir una simple salida nocturna en Miami en un fenómeno viral. En pocas horas, el video recorrió todas las plataformas y volvió a instalar a Julieta Poggio entre las tendencias más comentadas.

Aunque la ex participante de Gran Hermano no hizo ninguna aclaración sobre lo ocurrido, el episodio volvió a demostrar que, en tiempos de transmisiones en vivo, un solo comentario puede convertirse en un escándalo nacional en cuestión de segundos.

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