Escándalo con Julieta Poggio: se le escapó una frase en un vivo y la dejó completamente expuesta

"Estoy con un pibe acá y no quiero salir, por favor Rami, cerca mío no."

El comentario fue suficiente para que el clip comenzara a viralizarse a una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de teorías, memes y debates sobre quién era el misterioso joven con el que estaba la actriz y modelo.

La escena cobró todavía más repercusión porque Julieta mantiene una relación abierta con Fabri Maida, una dinámica que ambos reconocieron públicamente. Sin embargo, para muchos usuarios el verdadero foco no estuvo en eso, sino en el evidente intento de Poggio por evitar quedar expuesta frente a la cámara.

Mientras Mazza seguía con su transmisión sin advertir el impacto que tendría ese momento, miles de seguidores comenzaron a compartir el fragmento una y otra vez, interpretando que la influencer simplemente buscaba preservar un momento íntimo lejos de los ojos del público.

Lo cierto es que la frase fue suficiente para convertir una simple salida nocturna en Miami en un fenómeno viral. En pocas horas, el video recorrió todas las plataformas y volvió a instalar a Julieta Poggio entre las tendencias más comentadas.

Aunque la ex participante de Gran Hermano no hizo ninguna aclaración sobre lo ocurrido, el episodio volvió a demostrar que, en tiempos de transmisiones en vivo, un solo comentario puede convertirse en un escándalo nacional en cuestión de segundos.