La abuela de Loan declaró en el juicio y reveló un dato que complica a Laudelina

"Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca", explicó antes de comenzar su testimonio.

Durante la audiencia, la abuela confirmó que fue Laudelina quien invitó a Victoria Caillava al almuerzo realizado el 13 de junio de 2024, el mismo día en que Loan desapareció.

También aclaró que conocía a Caillava porque trabajaba en la Municipalidad, aunque aseguró que era la primera vez que veía a Carlos Pérez, esposo de la exfuncionaria.

En otro tramo de su declaración recordó las horas posteriores a la desaparición del niño y lanzó una frase contra su yerno, Antonio Benítez: "El chupa sangre se lo llevó a una tapera", sostuvo.

Los padres de Loan también apuntaron contra los acusados

El testimonio de Catalina llegó apenas dos días después de las declaraciones de María Noguera y José Peña, los padres del menor desaparecido.

La madre de Loan protagonizó uno de los momentos más conmovedores del juicio al quebrarse frente al tribunal.

"La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó. No sé si está vivo ni dónde", expresó entre lágrimas.

Durante su declaración también señaló que tanto Carlos Pérez como Antonio Benítez le llamaron la atención por la actitud que tuvieron durante la búsqueda.

Sobre Pérez afirmó que "estaba desesperado, como que algo estaba teniendo", mientras que de Benítez dijo que "también andaba muy nervioso".

El momento de mayor tensión ocurrió cuando María miró directamente al principal acusado y le reclamó respuestas. "Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan", lanzó frente al tribunal. Pérez respondió de inmediato: "Yo no sé nada".

Minutos después, la mujer sufrió una descompensación producto de la angustia y debió recibir asistencia médica dentro de la sala.

El padre y el hermano también complicaron a Laudelina

José Peña, padre del niño, declaró que Laudelina les manifestó al día siguiente de la desaparición que "había sido un accidente", una versión que luego fue descartada por la investigación.

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", pidió ante los jueces.

También declaró Mariano Peña, uno de los hermanos del menor, quien aseguró que notó un comportamiento extraño en su tía desde el inicio de la búsqueda. "Laudelina era para mí como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono", afirmó.

Visiblemente conmovido, evitó mirar hacia el sector donde se encontraban los imputados y concluyó con un pedido que reflejó el clima que atraviesa el juicio. "No quiero mirar a ninguno. Me angustia un montón. Ojalá puedan decir algo", expresó.

Con el testimonio de Catalina, el proceso sumó un nuevo elemento que vuelve a poner bajo la lupa el rol de Laudelina Peña y la hipótesis de un supuesto encubrimiento en las horas posteriores a la desaparición de Loan.