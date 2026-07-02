Bombazo en el Mundial 2026: una figura no volverá a su Selección mientras siga el DT

La declaración sorprendió porque Gueye había sido uno de los jugadores más destacados de Senegal durante el torneo, donde convirtió dos goles y fue una pieza clave en el mediocampo.

Crisis en Senegal: Pape Gueye renunció a la selección tras la eliminación del Mundial. (Foto: Reuters)

Una eliminación que dejó heridas

Senegal estuvo muy cerca de meterse entre los 16 mejores equipos del torneo. El conjunto africano llegó a estar 2-0 arriba gracias a los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr, controlando buena parte del encuentro.

Sin embargo, el partido cambió por completo durante el tramo final. A poco más de media hora para el cierre, Pape Thiaw decidió reemplazar a Gueye y enviar al campo a Lamine Camara, una modificación pensada para reforzar el mediocampo y sostener la ventaja.

La apuesta no dio resultado. Bélgica reaccionó en los últimos minutos del tiempo reglamentario y logró igualar el marcador con tantos de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, forzando la prórroga.

Ya en el tiempo suplementario, el propio Tielemans marcó el 3-2 definitivo de penal, luego de que el VAR sancionara una infracción en una acción que involucró justamente a Lamine Camara, el futbolista que había ingresado por Gueye.

Crece la presión sobre el entrenador

La decisión de Gueye representa el primer conflicto público dentro del plantel tras la eliminación mundialista y podría generar un efecto dominó en la selección africana.

La derrota ante Bélgica provocó fuertes cuestionamientos en Senegal, especialmente por la manera en que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles cuando parecía tener el partido bajo control.

Hasta el momento, Pape Thiaw no respondió públicamente al anuncio del mediocampista, mientras que la Federación Senegalesa de Fútbol tampoco emitió un comunicado oficial sobre la situación.

La incertidumbre ahora pasa por conocer si Gueye mantendrá su postura en el tiempo o si un eventual cambio en el cuerpo técnico facilitará su regreso de cara a las próximas competiciones internacionales, entre ellas las Eliminatorias para el Mundial 2030 y la próxima Copa Africana de Naciones.