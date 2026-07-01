Protagonizó el choque que terminó con una familia entera muerta: la polémica decisión que tomó la Justicia

A la izquierda, cuatro de las cinco víctimas fatales que viajaban en el Peugeot 207. (Foto: gentileza Nidia Báez)

Entre las infracciones más graves figura una registrada en marzo de 2025, cuando la Volkswagen Amarok V6 Extreme fue captada a 149,8 km/h sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 120 km/h.

Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 6

El choque ocurrió la noche del 23 de mayo, en el kilómetro 53 de la Ruta Provincial 6, en sentido hacia Cañuelas.

Según la investigación, la Amarok conducida por Panetta impactó desde atrás a un Peugeot 207, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes: Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Ninfa Ester Cabañas (49), una niña de 7 años y un bebé de apenas dos meses.

La familia había salido de Guernica con destino a Cañuelas porque el bebé necesitaba atención médica urgente y en el Hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón no había pediatra de guardia. El viaje terminó en una tragedia que conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires.

Leandro Panetta chocó y mató a una familia en San Vicente. (Foto: Facebook Leandro Panetta)

Una testigo habló de una velocidad cercana a los 180 km/h

Uno de los testimonios incorporados al expediente resultó clave para la investigación. Una automovilista declaró que la Amarok la sobrepasó segundos antes del impacto a una velocidad que describió como "extremadamente alta", estimando que circulaba cerca de los 180 kilómetros por hora.

El examen de alcoholemia practicado a Panetta dio resultado negativo, aunque la Fiscalía sostiene que el exceso de velocidad habría sido determinante en el desenlace fatal.

La causa continúa mientras cumple prisión domiciliaria

Tras el accidente, Panetta, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de La Plata, fue detenido e imputado por el delito de homicidio culposo agravado por conducción temeraria y exceso de velocidad.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía N° 1 de San Vicente, con intervención del juez de Garantías Martín Rizzo, quien deberá definir los próximos pasos del expediente mientras el acusado permanece bajo prisión domiciliaria.