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Protagonizó el choque que terminó con una familia entera muerta: la polémica decisión que tomó la Justicia

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 8, que hizo lugar al pedido presentado por sus abogados defensores. El imputado tenía multas por exceso de velocidad y por cruzar semáforos en rojo.

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Le otorgaron prisión domiciliaria al conductor de una Amarok que chocó y mató a una familia. (Foto: genileza 0221).

Le otorgaron prisión domiciliaria al conductor de una Amarok que chocó y mató a una familia. (Foto: genileza 0221).

Leandro Panetta, el joven de 28 años acusado de protagonizar la tragedia de San Vicente, en la que murió una familia completa tras un violento choque sobre la Ruta Provincial 6, fue beneficiado con prisión domiciliaria. De esta manera, saldrá libertad de la cárcel en las próximas horas, aunque continuará detenido bajo esa modalidad mientras avanza la investigación.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 8, que hizo lugar al pedido presentado por sus abogados defensores, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, quienes cuestionaron las condiciones de detención mediante un escrito judicial.

La resolución vuelve a poner el foco sobre el historial vial de Panetta. De acuerdo con registros oficiales, el conductor acumulaba al menos 11 infracciones de tránsito antes del siniestro fatal: nueve por exceso de velocidad y dos por cruzar semáforos en rojo, varias de ellas aún sin resolución administrativa.

Las actas revelan que Panetta fue sancionado en reiteradas oportunidades por circular muy por encima de los límites permitidos. En algunos casos fue detectado a más de 90 km/h en calles con máxima de 60 km/h, mientras que en rutas llegó a velocidades cercanas a los 150 km/h.

A la izquierda, cuatro de las cinco víctimas fatales que viajaban en el Peugeot 207. (Foto: gentileza Nidia Báez)

A la izquierda, cuatro de las cinco víctimas fatales que viajaban en el Peugeot 207. (Foto: gentileza Nidia Báez)

Entre las infracciones más graves figura una registrada en marzo de 2025, cuando la Volkswagen Amarok V6 Extreme fue captada a 149,8 km/h sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 120 km/h.

Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 6

El choque ocurrió la noche del 23 de mayo, en el kilómetro 53 de la Ruta Provincial 6, en sentido hacia Cañuelas.

Según la investigación, la Amarok conducida por Panetta impactó desde atrás a un Peugeot 207, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes: Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Ninfa Ester Cabañas (49), una niña de 7 años y un bebé de apenas dos meses.

La familia había salido de Guernica con destino a Cañuelas porque el bebé necesitaba atención médica urgente y en el Hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón no había pediatra de guardia. El viaje terminó en una tragedia que conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires.

Leandro Panetta chocó y mató a una familia en San Vicente. (Foto: Facebook Leandro Panetta)

Leandro Panetta chocó y mató a una familia en San Vicente. (Foto: Facebook Leandro Panetta)

Una testigo habló de una velocidad cercana a los 180 km/h

Uno de los testimonios incorporados al expediente resultó clave para la investigación. Una automovilista declaró que la Amarok la sobrepasó segundos antes del impacto a una velocidad que describió como "extremadamente alta", estimando que circulaba cerca de los 180 kilómetros por hora.

El examen de alcoholemia practicado a Panetta dio resultado negativo, aunque la Fiscalía sostiene que el exceso de velocidad habría sido determinante en el desenlace fatal.

La causa continúa mientras cumple prisión domiciliaria

Tras el accidente, Panetta, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de La Plata, fue detenido e imputado por el delito de homicidio culposo agravado por conducción temeraria y exceso de velocidad.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía N° 1 de San Vicente, con intervención del juez de Garantías Martín Rizzo, quien deberá definir los próximos pasos del expediente mientras el acusado permanece bajo prisión domiciliaria.

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