No se sabía nada: Ale Maglietti reveló el gesto solidario que Ernestina Pais ocultó hasta su muerte

El testimonio sorprendió a todos en el estudio. Nadie conocía esa historia. Ernestina nunca habló públicamente de esa ayuda ni buscó reconocimiento por lo que había hecho. Simplemente actuó, como tantas veces, desde el compromiso con los demás.

La revelación cobró todavía más fuerza porque llegó apenas días después de su fallecimiento. Mientras continúan apareciendo recuerdos de colegas y amigos, este episodio terminó de reforzar la imagen que muchos tenían de ella: una mujer capaz de involucrarse personalmente cuando alguien la necesitaba, sin importar que ella misma estuviera atravesando momentos muy difíciles.

Durante el mismo homenaje, Nazarena Vélez no pudo ocultar el dolor que todavía siente por la pérdida de la conductora.

"La muerte de Ernestina me pegó muy fuerte. Yo la conocía mucho. Trabajamos, fue compañera de Barbie", recordó.

Luego la describió con palabras cargadas de emoción. "Era una mujer tan orgánica, tan amorosa, tan siempre para arriba, tan copada."

Pero fue una reflexión la que terminó conmoviendo al panel y a quienes seguían el programa.

"Ernestina siempre estaba contenta y luchó mucho por estar bien. Luchó mucho hasta con ella misma. La quiero recordar con alegría porque fue una mujer íntegra, hermosa. Le quiero mandar un beso a su hijo."

Barbie Vélez también compartió su recuerdo y confesó que le costó creer la noticia cuando se enteró. "Yo creía que no era cierto, por eso te mandé el mensaje. Era una mina increíble."

Además, destacó una cualidad que, según contó, nunca cambió con el paso de los años. "Nunca la vi de mal humor. Buena onda, siempre con una palabra de aliento y estando mucho para los demás."

Después de escuchar la historia revelada por Maglietti, Nazarena resumió el sentimiento que atraviesa a quienes compartieron parte de la vida con Ernestina. "Una genia. La vamos a recordar con mucho amor, con mucho respeto, como ella se merece."

Con el correr de los días, la figura de Ernestina Pais parece reconstruirse a partir de pequeños relatos que jamás habían trascendido. Historias silenciosas, alejadas de los titulares, que muestran a una mujer que ayudaba sin esperar nada a cambio y que prefería mantener esos gestos lejos de la exposición pública.