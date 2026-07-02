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Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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Desafpio matemático: la consigna consiste en resolver correctamente 22 × 11 - 10 + (3² + 81).

Desafpio matemático: la consigna consiste en resolver correctamente 22 × 11 - 10 + (3² + 81).

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 22 × 11 - 10 + (3² + 81)

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La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en el que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha. ¿Podés resolverlo antes de los 10 segundos?

Resolución del desafío matemático 22 × 11 - 10 + (3² + 81)

Paso 1: resolver potencias y paréntesis

Primero resolvemos la potencia:

  • 3² = 9

Luego el paréntesis:

  • (3² + 81) = 9 + 81 = 90

La expresión queda:

22 × 11 - 10 + 90

Paso 2: resolver la multiplicación

  • 22 × 11 = 242

La expresión queda:

242 - 10 + 90

Paso 3: resolver sumas y restas de izquierda a derecha

Partimos de 242 - 10 + 90:

  • 242 - 10 = 232

    La expresión queda: 232 + 90

  • 232 + 90 =

Resultado final 322

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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