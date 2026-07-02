Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 22 × 11 - 10 + (3² + 81)
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
Desafpio matemático: la consigna consiste en resolver correctamente 22 × 11 - 10 + (3² + 81).
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 22 × 11 - 10 + (3² + 81)
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en el que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha. ¿Podés resolverlo antes de los 10 segundos?
Paso 1: resolver potencias y paréntesis
Primero resolvemos la potencia:
Luego el paréntesis:
La expresión queda:
22 × 11 - 10 + 90
Paso 2: resolver la multiplicación
La expresión queda:
242 - 10 + 90
Paso 3: resolver sumas y restas de izquierda a derecha
Partimos de 242 - 10 + 90:
La expresión queda: 232 + 90
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.