Cambia el bono para jubilados de ANSES: el nuevo límite para cobrar los $70.000 completos

Cuál es el nuevo límite para cobrar el bono completo

Con la actualización de julio, la jubilación mínima pasó a $411.989, por lo que el tope de ingresos para acceder al bono completo quedó fijado en $481.989.

Esto significa que quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese valor percibirán un refuerzo proporcional.

ANSES explicó que, cuando la suma de las prestaciones supera la jubilación mínima, el bono será equivalente al importe necesario para alcanzar el límite de $481.989.

Por ejemplo:

Un jubilado que cobra $430.000 recibirá un bono de $51.989 .

recibirá un bono de . Quien perciba $460.000 cobrará un refuerzo de $21.989 .

cobrará un refuerzo de . En cambio, quienes tengan un haber de $481.989 o superior no accederán al bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES también ratificó el calendario de pagos correspondiente a julio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminado en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminado en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminado en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminado en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminado en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminado en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminado en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo