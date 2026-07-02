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Cambia el bono para jubilados de ANSES: el nuevo límite para cobrar los $70.000 completos

Con el aumento de julio, también se modificó el tope de ingresos para acceder al refuerzo extraordinario. Quiénes reciben el bono completo, quiénes cobran un monto proporcional y cómo queda el calendario de pagos.

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Cambia el bono para jubilados de ANSES: el nuevo límite para cobrar los $70.000 completos

Cambia el bono para jubilados de ANSES: el nuevo límite para cobrar los $70.000 completos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una modificación importante para los jubilados y pensionados que reciben el bono extraordinario de $70.000. Tras el aumento del 2,1% aplicado a los haberes previsionales en julio de 2026, también se actualizó el límite de ingresos que determina quiénes cobran el refuerzo completo y quiénes perciben un monto proporcional.

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El beneficio continuará vigente durante julio, pero no todos los titulares recibirán los $70.000 en su totalidad. El monto dependerá del haber mensual que perciba cada jubilado.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES

El refuerzo extraordinario alcanza a distintos beneficiarios del sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

El bono se acredita junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Cuál es el nuevo límite para cobrar el bono completo

Con la actualización de julio, la jubilación mínima pasó a $411.989, por lo que el tope de ingresos para acceder al bono completo quedó fijado en $481.989.

Esto significa que quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese valor percibirán un refuerzo proporcional.

ANSES explicó que, cuando la suma de las prestaciones supera la jubilación mínima, el bono será equivalente al importe necesario para alcanzar el límite de $481.989.

Por ejemplo:

  • Un jubilado que cobra $430.000 recibirá un bono de $51.989.
  • Quien perciba $460.000 cobrará un refuerzo de $21.989.
  • En cambio, quienes tengan un haber de $481.989 o superior no accederán al bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES también ratificó el calendario de pagos correspondiente a julio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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