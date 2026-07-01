Un nene de 11 años se despertó con un murciélago en la cara: a los 19 días pasó lo peor

Diecinueve días después de aquella noche, comenzaron las primeras señales de alarma. El niño empezó a presentar síntomas que llamaron la atención de sus familiares. Aparecieron episodios de vómitos, alteraciones en la sensibilidad del rostro y una sensación persistente de hormigueo, manifestaciones que indicaban que algo serio estaba ocurriendo en su sistema nervioso.

Cuando finalmente fue llevado a un hospital, los médicos descubrieron la gravedad del cuadro. La enfermedad ya había avanzado demasiado y el virus había alcanzado zonas críticas del organismo. La rabia, una infección provocada por un virus que afecta principalmente al sistema nervioso central, tiene una característica que la convierte en una de las enfermedades más temidas: una vez que aparecen los síntomas, las posibilidades de supervivencia son extremadamente reducidas.

El equipo médico hizo todo lo posible para intentar revertir la situación. El niño permaneció internado durante más de dos semanas en una unidad de cuidados intensivos, donde los profesionales intentaron sostener sus funciones vitales y controlar el avance de la enfermedad. Sin embargo, el daño neurológico provocado por la infección ya era irreversible.

Finalmente, luego de evaluar la evolución del paciente y ante la falta de posibilidades de recuperación, los médicos conversaron con la familia. Con el consentimiento de sus padres, se decidió retirar las medidas de soporte vital. El fallecimiento del pequeño dejó una profunda conmoción y abrió nuevamente el debate sobre la importancia de actuar rápidamente ante cualquier posible exposición al virus.

Los especialistas que analizaron el caso remarcaron un punto fundamental: no siempre una mordedura de murciélago es visible. A diferencia de otros animales que pueden provocar heridas más evidentes, estos mamíferos pueden causar lesiones diminutas que pasan inadvertidas. Incluso un pequeño contacto durante el sueño puede representar un riesgo que debe ser evaluado por profesionales.

La situación de este niño se convirtió en un ejemplo extremo de una problemática que los expertos intentan difundir desde hace años. Muchas personas creen que si no hay sangre, dolor o una marca en la piel, no existe peligro. Pero en el caso de la rabia, esa percepción puede ser peligrosa.

Las autoridades sanitarias insisten en que cualquier persona que despierte y encuentre un murciélago dentro de la habitación debe buscar atención médica de inmediato. La recomendación no depende de que haya una herida visible o de que el animal parezca tranquilo. El contacto directo o la posibilidad de una exposición durante el sueño deben ser tratados como una situación de riesgo.

La rabia es una enfermedad conocida desde hace siglos y, aunque actualmente existen herramientas médicas para prevenirla, continúa siendo letal cuando no se actúa antes de la aparición de síntomas. La clave está en la atención temprana, ya que las vacunas y tratamientos posteriores a la exposición pueden evitar que el virus avance.

El caso ocurrido en Canadá también volvió a poner la mirada sobre la importancia de la educación sanitaria. Para los especialistas, muchas muertes asociadas a la rabia podrían evitarse si las personas conocieran mejor las formas de transmisión y los pasos que deben seguir después de un contacto sospechoso.

A nivel internacional, la enfermedad se encuentra mucho más controlada que en épocas anteriores, especialmente en países con sistemas sanitarios desarrollados y programas de prevención. En Estados Unidos, por ejemplo, los casos humanos son extremadamente poco frecuentes y generalmente se registran solo unos pocos fallecimientos por año.

En Argentina, el panorama también se mantiene bajo control. Según los registros sanitarios, los casos humanos confirmados de rabia en las últimas décadas fueron muy poco numerosos, aunque los especialistas mantienen la vigilancia constante debido a la circulación del virus en algunos animales.

En el país, los murciélagos continúan siendo una especie observada dentro de los programas de prevención, ya que pueden actuar como transmisores. Por eso, ante cualquier contacto entre una persona y un ejemplar sospechoso, las autoridades recomiendan no tocarlo directamente y consultar con un centro de salud.

El caso del niño canadiense dejó una enseñanza dolorosa: una situación que parece menor puede esconder un riesgo mortal cuando se trata de una enfermedad como la rabia. Aquella noche en la cabaña parecía una anécdota extraña, pero terminó transformándose en una tragedia que recordó al mundo la importancia de no subestimar ningún contacto con animales potencialmente transmisores.

La familia del menor quedó marcada por una pérdida irreparable, mientras médicos y especialistas volvieron a repetir una advertencia que puede salvar vidas: ante la presencia de un murciélago en una habitación donde alguien estaba durmiendo, siempre hay que actuar como si hubiera existido una posible exposición y buscar ayuda profesional lo antes posible.