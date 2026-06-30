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Se conocieron las durísimas críticas de la Negra Vernaci a Ernestina Pais y estalló la polémica

El video que incomodó a todos: reflotaron las letales críticas de la Negra Vernaci a Ernestina Pais. Mirala.

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Se conocieron las durísimas críticas de la Negra Vernaci a Ernestina Pais y estalló la polémica

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner el foco sobre distintos momentos de su carrera y también sobre algunas de las relaciones más conflictivas que mantuvo dentro del ambiente artístico. En las últimas horas comenzaron a circular nuevamente antiguas declaraciones de Elizabeth "La Negra" Vernaci, con quien estuvo enfrentada durante años y nunca logró recomponer el vínculo.

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Lejos de bajar el tono con el paso del tiempo, Vernaci había expresado públicamente en distintas oportunidades el profundo rechazo que sentía hacia la periodista. Sus declaraciones, que en aquel momento ya habían generado un fuerte impacto mediático, volvieron a viralizarse y despertaron un intenso debate en redes sociales, especialmente luego del fallecimiento de Pais.

Una de las frases que más repercusión volvió a tener fue cuando aseguró: "No la tolero a Ernestina y eso es una realidad. Me da lo mismo que exista Ernestina o que no exista porque para mí no es competencia. Si a ella no le gusta escuchar la verdad, que es una cagadora y una trepadora, lo lamento, pero esa es la verdad."

En otra entrevista, Vernaci también rechazó las comparaciones entre ambas conductoras y hasta recordó una anécdota que, según contó, la sorprendió profundamente. "Una amiga me llamó desde Puerto Madryn cuando yo estaba de licencia por maternidad y me dijo: 'Poné la radio porque Ernestina habla como vos'. Yo me siento totalmente diferente a ella."

Con el correr de los años, las críticas continuaron. En otra aparición pública, la locutora fue todavía más contundente al referirse al presente televisivo de Pais.

"Es como le pasa a Ernestina, que ya la gente no la aguanta."

Incluso, al hablar sobre un programa que la periodista iba a conducir, lanzó otra frase que generó enorme repercusión. "Pobre los dos que estaban conduciendo, porque se corren a los costados y ella se queda en el medio. Eso es peor que Canosa. Van cabeza a cabeza."

Sin embargo, uno de los momentos más duros llegó cuando explicó sin rodeos por qué decía públicamente lo que pensaba sobre su colega. "Yo hablo mal de ella y no soy la única persona que habla mal de ella porque me cae como el orto. Me parece que es mala gente, básicamente."

Y remató con una de las declaraciones más fuertes de toda aquella serie de entrevistas. "Una persona que se fija si yo estoy gorda o flaca... yo puedo adelgazar, como dicen los borrachos, a mí se me pasa. Pero vos no vas a poder cambiar y dejar de ser una hija de puta para ser una buena persona."

Las declaraciones pertenecen a entrevistas realizadas años atrás, en el marco de un conflicto mediático que ambas protagonizaron y que nunca llegó a resolverse públicamente. Tras conocerse la muerte de Ernestina Pais, esos videos comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, donde generaron opiniones divididas entre quienes recordaron la histórica rivalidad y quienes consideraron que no era el momento para reflotar ese enfrentamiento.

Hasta el momento, La Negra Vernaci no realizó nuevas declaraciones públicas tras el fallecimiento de Ernestina Pais. Mientras tanto, el viejo archivo volvió a instalar una de las enemistades más recordadas del mundo del espectáculo argentino.

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