Se conocieron las durísimas críticas de la Negra Vernaci a Ernestina Pais y estalló la polémica

Con el correr de los años, las críticas continuaron. En otra aparición pública, la locutora fue todavía más contundente al referirse al presente televisivo de Pais.

"Es como le pasa a Ernestina, que ya la gente no la aguanta."

Incluso, al hablar sobre un programa que la periodista iba a conducir, lanzó otra frase que generó enorme repercusión. "Pobre los dos que estaban conduciendo, porque se corren a los costados y ella se queda en el medio. Eso es peor que Canosa. Van cabeza a cabeza."

Sin embargo, uno de los momentos más duros llegó cuando explicó sin rodeos por qué decía públicamente lo que pensaba sobre su colega. "Yo hablo mal de ella y no soy la única persona que habla mal de ella porque me cae como el orto. Me parece que es mala gente, básicamente."

Y remató con una de las declaraciones más fuertes de toda aquella serie de entrevistas. "Una persona que se fija si yo estoy gorda o flaca... yo puedo adelgazar, como dicen los borrachos, a mí se me pasa. Pero vos no vas a poder cambiar y dejar de ser una hija de puta para ser una buena persona."

Las declaraciones pertenecen a entrevistas realizadas años atrás, en el marco de un conflicto mediático que ambas protagonizaron y que nunca llegó a resolverse públicamente. Tras conocerse la muerte de Ernestina Pais, esos videos comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, donde generaron opiniones divididas entre quienes recordaron la histórica rivalidad y quienes consideraron que no era el momento para reflotar ese enfrentamiento.

Hasta el momento, La Negra Vernaci no realizó nuevas declaraciones públicas tras el fallecimiento de Ernestina Pais. Mientras tanto, el viejo archivo volvió a instalar una de las enemistades más recordadas del mundo del espectáculo argentino.