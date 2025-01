Netflix estrena la serie que revela la mentira detrás del imperio del bienestar que conquistó Instagram

Con un elenco destacado y un equipo creativo de primer nivel, Vinagre de manzana examina el auge y la caída de un imperio del bienestar construido sobre ilusiones, explorando cómo esta cultura engañosa logró calar tan profundamente en la sociedad contemporánea.

Vinagre de manzana 1.jpg (Foto: Gentileza Netflix)

De qué trata la serie "Vinagre de manzana"

La trama de Vinagre de manzana se basa en el libro La mujer que engañó al mundo, escrito por Beau Donelly y Nick Toscano. Este libro desentraña el caso real de una figura influyente que manipuló a millones de personas con falsas promesas relacionadas con la salud y el bienestar. Desde dietas milagrosas hasta terapias alternativas, el fenómeno refleja cómo la cultura digital amplifica mensajes que, en muchos casos, carecen de fundamento científico.

A lo largo de la serie, los espectadores serán testigos del ascenso meteórico de estas dos jóvenes protagonistas, impulsadas por su carisma y su habilidad para conectar con una audiencia global. Sin embargo, como toda mentira, la verdad eventualmente sale a la luz, y el colapso de este imperio del bienestar será tan espectacular como su construcción.

Vinagre de manzana 2.jpg (Foto: Gentileza Netflix)

La caída no solo afecta a las creadoras de esta ilusión, sino también a los millones de seguidores que creyeron en ellas. Aquí es donde la serie brilla al plantear preguntas incómodas: ¿por qué somos tan susceptibles a las promesas de soluciones rápidas? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en la propagación de desinformación?

En el caso de esta serie, la creadora Samantha Strauss toma esta premisa y la convierte en una exploración ficticia, pero igualmente impactante, de la vulnerabilidad de las personas en busca de soluciones para su salud. Strauss, conocida por su trabajo en Nine Perfect Strangers y Dance Academy, colabora con las guionistas Anya Beyersdorf y Angela Betzien para crear una narrativa que es tan entretenida como inquietante.

Vinagre de manzana 3.jpg (Foto: Gentileza Netflix)

Quiénes están detrás de "Vinagre de manzana"

La serie está dirigida por Jeffrey Walker, reconocido por su trabajo en producciones como The Clearing y Modern Family. Además, cuenta con la producción ejecutiva de See-Saw Films, una empresa de renombre en la industria, responsable de títulos como The King’s Speech.

El reparto principal está liderado por Kaitlyn Dever, aclamada por sus interpretaciones en Dopesick y Unbelievable, junto a Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Aisha Dee (The Bold Type) y Tilda Cobham-Hervey (I Am Woman). A este elenco de estrellas se suman actores de gran trayectoria como Susie Porter, Matt Nable y Essie Davis.

La serie fue filmada en Melbourne, Australia, con el apoyo de VicScreen a través de su Victorian Production Fund. Esta elección no solo aporta un entorno visual atractivo, sino que también refleja cómo las historias universales pueden surgir desde cualquier rincón del mundo.

Fecha de estreno y dónde verla

Vinagre de manzana estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 6 de febrero de 2025. Esta serie promete ser un éxito, no solo por su intrigante narrativa, sino también por su relevancia en un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de nuestras decisiones y percepciones.

Con un reparto excepcional, un equipo de producción talentoso y una historia basada en hechos reales, esta serie se perfila como una de las más comentadas del año.