Netflix: la miniserie inspirada en un escándalo real con una influencer de la cultura del bienestar

Netflix reveló el primer avance de Vinagre de manzana (Apple Cider Vinegar), una impactante miniserie australiana que promete destacar entre los estrenos más comentados de 2025. Protagonizada por Kaitlyn Dever (Dopesick) y Alycia Debnam-Carey (Fear The Walking Dead), la serie se basó en el libro The Woman Who Fooled the World, escrito por Beau Donelly y Nick Toscano.