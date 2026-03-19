Netflix estrena una nueva temporada de la serie española más vista y causa furor mundial

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

El elenco principal de Machos Alfa 5

El elenco principal está de vuelta: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adánez y Diego Martín, y Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la aventura esta temporada.

Machos Alfa 3

La dirección de esta quinta temporada de seis episodios corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y está producida por Contubernio Films.

Tras el éxito de Aquí no hay quien viva, Laura y Alberto Caballero crean en 2011 Contubernio Films para sumar a las tareas de creación la producción de sus formatos. La productora ha finalizado el rodaje de la temporada 16 de La que se avecina y también cuenta con 4 temporadas de El Pueblo, 4 temporadas de Muertos S.L. y con 5 temporadas de Machos Alfa, confirmándose como un referente en la producción de comedia de este país.

El fenómeno global de la serie que no deja de crecer

Desde su llegada a Netflix, Machos Alfa logró trascender fronteras. Lo que comenzó como una comedia local terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

Machos Alfa 4

Parte de su éxito radica en su capacidad para abordar temas universales desde una perspectiva cercana. Las relaciones, los cambios sociales y las crisis personales son elementos con los que cualquier espectador puede identificarse.

Cuándo se estrena Machos Alfa 5 en Netflix

Con el estreno global de la quinta temporada el 17 de abril, todo indica que la serie continuará expandiendo su impacto. La expectativa es alta, y el público espera ver hasta dónde pueden llegar estos personajes.

Machos Alfa buscará reafirmar su lugar dentro del catálogo de Netflix. La plataforma apostó fuerte por esta producción, que combina humor con una mirada crítica sobre la sociedad.

Machos Alfa 5

Todo indica que los nuevos episodios generarán conversación. Las situaciones planteadas, los conflictos y las decisiones de los personajes darán lugar a debates tanto dentro como fuera de la pantalla.

La pregunta ya no es si la serie seguirá siendo exitosa, sino hasta qué punto podrá reinventarse sin perder su esencia.

Tráiler oficial de Machos Alfa 5 en Netflix