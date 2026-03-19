Netflix estrena una nueva temporada de la serie española más vista y causa furor mundial
Netflix ha desvelado este jueves la fecha de estreno, tráiler e imágenes de la quinta temporada de la serie Machos Alfa.
Se estrena una nueva temporada de la serie española más vista y causa furor mundial. (Foto: Gentileza Netflix.)
Machos Alfa regresa a Netflix con una quinta temporada que promete sacudir todo lo que sus protagonistas creían tener bajo control. La exitosa comedia española de Laura Caballero y Alberto Caballero vuelve el próximo 17 de abril con nuevos episodios cargados de humor, tensión y una mirada cada vez más afilada sobre las relaciones modernas.
Desde su estreno, la serie se consolidó como una de las propuestas más comentadas dentro del catálogo internacional de la plataforma. Ahora, con esta nueva entrega, los creadores decidieron dar un paso más allá: ya no se trata solo de cuestionar la masculinidad tradicional, sino de mostrar qué ocurre cuando ese intento de cambio se enfrenta con la vida real.
Cómo será Machos Alfa 5 en Netflix
El caos se desata con los chicos viviendo solos mientras las mujeres de sus vidas se reinventan. Una casa exclusivamente masculina puede ser la solución a sus problemas, ¿o no?
Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna “Pacto Patriarcal, S.L.” un gran plan maestro para ser felices entre colegas.
Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.
El elenco principal de Machos Alfa 5
El elenco principal está de vuelta: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adánez y Diego Martín, y Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la aventura esta temporada.
La dirección de esta quinta temporada de seis episodios corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y está producida por Contubernio Films.
Tras el éxito de Aquí no hay quien viva, Laura y Alberto Caballero crean en 2011 Contubernio Films para sumar a las tareas de creación la producción de sus formatos. La productora ha finalizado el rodaje de la temporada 16 de La que se avecina y también cuenta con 4 temporadas de El Pueblo, 4 temporadas de Muertos S.L. y con 5 temporadas de Machos Alfa, confirmándose como un referente en la producción de comedia de este país.
El fenómeno global de la serie que no deja de crecer
Desde su llegada a Netflix, Machos Alfa logró trascender fronteras. Lo que comenzó como una comedia local terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.
Parte de su éxito radica en su capacidad para abordar temas universales desde una perspectiva cercana. Las relaciones, los cambios sociales y las crisis personales son elementos con los que cualquier espectador puede identificarse.
Cuándo se estrena Machos Alfa 5 en Netflix
Con el estreno global de la quinta temporada el 17 de abril, todo indica que la serie continuará expandiendo su impacto. La expectativa es alta, y el público espera ver hasta dónde pueden llegar estos personajes.
Machos Alfa buscará reafirmar su lugar dentro del catálogo de Netflix. La plataforma apostó fuerte por esta producción, que combina humor con una mirada crítica sobre la sociedad.
Todo indica que los nuevos episodios generarán conversación. Las situaciones planteadas, los conflictos y las decisiones de los personajes darán lugar a debates tanto dentro como fuera de la pantalla.
La pregunta ya no es si la serie seguirá siendo exitosa, sino hasta qué punto podrá reinventarse sin perder su esencia.