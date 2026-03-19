Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más exitosa y es el final que todos estaban esperando

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La cuarta temporada de La primera vez llega a Netflix

Luces de neón, televisión a color, hombreras y peinados extravagantes definieron la estética de una época marcada por caos y contradicciones. Mientras el país enfrentaba tensiones políticas y profundos cambios sociales, una generación crecía entre nuevas libertades. En este escenario de los años 80, la tribu del 3-64 va dejando atrás la juventud y enfrenta la inevitable adultez.

La cuarta y última temporada de La primera vez se estrenó en Netflix el 18 de marzo. En esta entrega final, el grupo de amigos se enfrentará a decisiones cruciales que desafiarán sus ideales, sus lazos y la lealtad que los ha unido. El viaje de descubrimiento que comenzaron hace unos años, ahora los obliga a afrontar nuevas realidades, pero aún con primeras veces por vivir.

Esta temporada marca el desenlace de la historia del parche del José María Root, un grupo de amigos que conectó con quienes se vieron reflejados en sus dudas, errores y aprendizajes. El público se despedirá de Eva, Granados, Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana en una entrega cargada de sensibilidad, humor y una nostalgia que trasciende generaciones.

En la Colombia turbulenta de los años 80, Camilo, Eva y sus amigos desafían las complejidades de la adultez, el amor y la identidad, aferrándose a su tribu mientras exploran las relaciones románticas. En un mundo donde el caos, la violencia y la traición amenazan con destruirlos, descubren que el verdadero refugio está en la fuerza indestructible de la amistad. ¿Pueden el amor y la camaradería sobrevivir a la tormenta? Este es el emocionante cierre de la historia de Camilo Granados en la cuarta temporada de La primera vez.

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Nostalgia, humor y emoción en el desenlace

La última temporada promete mantener el equilibrio que caracterizó a la serie: momentos emotivos, toques de humor y una fuerte carga nostálgica. Pero también incorporará un tono más reflexivo.

El cierre no será simplemente un final, sino una despedida pensada para quienes acompañaron la historia desde el inicio.

La nostalgia jugará un papel central. No solo por el contexto de los años 80, sino por el recorrido emocional de los personajes. Cada escena estará cargada de significado.

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Ficha técnica de La primera vez en Netflix

Nombre: La primera vez

La primera vez Fecha de lanzamiento: Marzo 18, 2026

Marzo 18, 2026 Episodios: 12

12 Elenco: Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.

Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García. Escritor: Dago García

Dago García Directoras: Laura Tatiana Bohórquez, Mónica Botero

Laura Tatiana Bohórquez, Mónica Botero Productores ejecutivos: Dago García, María Isabel Páramo

Dago García, María Isabel Páramo Diseño de producción: Cristina Medin

Cristina Medin Diseño de vestuario: Cristina Sepúlveda

Cristina Sepúlveda Fotografría: Lucas Cristo, Sonía Pérez

Lucas Cristo, Sonía Pérez Supervisor musical: Santiago Uribe

Santiago Uribe Producida por: Caracol Televisión

Caracol Televisión Filmada en: Colombia

Tráiler oficial de La primera vez: Temporada 4 en Netflix