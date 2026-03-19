Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más exitosa y es el final que todos estaban esperando
La cuarta temporada de esta serie llegó a Netflix con un giro inesperado que redefine la historia y emociona a toda una generación.
Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más exitosa y es el final que todos estaban esperando. (Foto: Archivo)
La esperada cuarta temporada deLa primera vez finalmente confirmó su llegada a Netflix el 18 de marzo, marcando el cierre definitivo de una historia que logró conectar con miles de espectadores en toda América Latina. Lo que comenzó como un retrato juvenil ambientado en los años 80, terminó convirtiéndose en un relato profundo sobre la amistad, los cambios sociales y el inevitable paso hacia la adultez.
Desde sus primeras temporadas, la serie logró destacarse por su estética cuidada, sus personajes entrañables y una narrativa que combinó nostalgia con realismo. Ahora, en esta última entrega, todo lo construido llega a su punto más alto, con decisiones que no solo impactarán a los protagonistas, sino también a quienes siguieron cada capítulo con emoción.
Así se presentó el universo de La primera vez, ambientado en una década marcada por contrastes. Mientras el país atravesó tensiones políticas y transformaciones sociales profundas, una generación comenzó a experimentar nuevas libertades.
A lo largo de las temporadas, la narrativa evolucionó. Lo que empezó como una historia de descubrimiento adolescente fue adquiriendo mayor complejidad. Los personajes crecieron, enfrentaron consecuencias y dejaron atrás la ingenuidad inicial.
La cuarta temporada de La primera vez llega a Netflix
Luces de neón, televisión a color, hombreras y peinados extravagantes definieron la estética de una época marcada por caos y contradicciones. Mientras el país enfrentaba tensiones políticas y profundos cambios sociales, una generación crecía entre nuevas libertades. En este escenario de los años 80, la tribu del 3-64 va dejando atrás la juventud y enfrenta la inevitable adultez.
La cuarta y última temporada de La primera vez se estrenó en Netflix el 18 de marzo. En esta entrega final, el grupo de amigos se enfrentará a decisiones cruciales que desafiarán sus ideales, sus lazos y la lealtad que los ha unido. El viaje de descubrimiento que comenzaron hace unos años, ahora los obliga a afrontar nuevas realidades, pero aún con primeras veces por vivir.
Esta temporada marca el desenlace de la historia del parche del José María Root, un grupo de amigos que conectó con quienes se vieron reflejados en sus dudas, errores y aprendizajes. El público se despedirá de Eva, Granados, Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana en una entrega cargada de sensibilidad, humor y una nostalgia que trasciende generaciones.
En la Colombia turbulenta de los años 80, Camilo, Eva y sus amigos desafían las complejidades de la adultez, el amor y la identidad, aferrándose a su tribu mientras exploran las relaciones románticas. En un mundo donde el caos, la violencia y la traición amenazan con destruirlos, descubren que el verdadero refugio está en la fuerza indestructible de la amistad. ¿Pueden el amor y la camaradería sobrevivir a la tormenta? Este es el emocionante cierre de la historia de Camilo Granados en la cuarta temporada de La primera vez.
Nostalgia, humor y emoción en el desenlace
La última temporada promete mantener el equilibrio que caracterizó a la serie: momentos emotivos, toques de humor y una fuerte carga nostálgica. Pero también incorporará un tono más reflexivo.
El cierre no será simplemente un final, sino una despedida pensada para quienes acompañaron la historia desde el inicio.
La nostalgia jugará un papel central. No solo por el contexto de los años 80, sino por el recorrido emocional de los personajes. Cada escena estará cargada de significado.
Ficha técnica de La primera vez en Netflix
Nombre: La primera vez
Fecha de lanzamiento: Marzo 18, 2026
Episodios: 12
Elenco: Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.
Escritor: Dago García
Directoras: Laura Tatiana Bohórquez, Mónica Botero
Productores ejecutivos: Dago García, María Isabel Páramo
Diseño de producción: Cristina Medin
Diseño de vestuario: Cristina Sepúlveda
Fotografría: Lucas Cristo, Sonía Pérez
Supervisor musical: Santiago Uribe
Producida por: Caracol Televisión
Filmada en: Colombia
Tráiler oficial de La primera vez: Temporada 4 en Netflix