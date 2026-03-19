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Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista

Esta película argentina con Diego Peretti es la comedia dramática de Netflix que emociona y sorprende con su historia inesperada.

Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista. (Foto: Archivo)

"Hoy se arregla el mundo" se convirtió en un fenómeno en Netflix. Esta película argentina logró instalarse entre lo más visto de la plataforma. Dirigida por Ariel Winograd y con actuaciones destacadas de Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti y Natalia Oreiro, la película no solo entretuvo: también dejó una huella emocional difícil de ignorar.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina y es la más vista del momento. (Foto: Archivo)

Disponible con una duración de 113 minutos, el film se presentó como una comedia de enredos. Pero, a medida que avanzó, reveló una historia mucho más profunda sobre vínculos, identidad y decisiones que transforman la vida.

De qué trata "Hoy se arregla el mundo" en Netflix

La trama siguió a David “El Griego” Samarás, interpretado por Leonardo Sbaraglia. Se trató de un productor general de televisión que vivió obsesionado con el rating y el espectáculo. Su programa, llamado justamente "Hoy se arregla el mundo", se basó en conflictos ajenos: parejas, familias y dramas cotidianos que se resolvieron frente a cámaras.

Hoy se arregla el mundo 2

David mantuvo un vínculo distante con su hijo Benito, un niño de nueve años que representó su único lazo real con algo auténtico. Ese frágil equilibrio se rompió cuando Silvina, interpretada por Natalia Oreiro, murió en un accidente. Antes de eso, reveló una verdad devastadora: David no era el padre biológico del niño. A partir de ese momento, todo cambió.

El protagonista inició una búsqueda desesperada por encontrar al verdadero padre de Benito. Lo que en un principio pareció un intento por liberarse de una responsabilidad incómoda, se transformó en un viaje emocional inesperado.

En el centro del relato estuvo la relación entre David y Benito. Interpretado por Benjamín Otero, el niño aportó frescura y naturalidad a una historia cargada de emociones. El contraste entre ambos personajes funcionó como motor narrativo.

Hoy se arregla el mundo 1

Según el resumen oficial de Netflix: "Después de que David, un adicto al trabajo, descubre que Benito podría no ser su hijo, emprende con él un viaje apasionante para encontrar al padre biológico del niño".

Una comedia que va mucho más allá de la risa

Aunque la película se presentó como una comedia, su verdadero impacto apareció en los matices.

Ariel Winograd, conocido por éxitos como El robo del siglo y Mamá se fue de viaje, decidió cambiar el ritmo habitual de su filmografía. En lugar de apostar únicamente por el humor rápido, incorporó pausas y momentos introspectivos. Ese cambio resultó clave.

Ariel Winograd

La narrativa permitió que el espectador conectara con la evolución emocional del protagonista. Desde el cinismo inicial hasta una sensibilidad que emergió de manera progresiva, el recorrido de David se sintió auténtico.

El guion, a cargo de Mariano Vera, reforzó una temática recurrente en su obra: la deconstrucción de la paternidad tradicional. Ya lo había explorado en Sin hijos, pero aquí alcanzó una dimensión más profunda.

El elenco con Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti y Natalia Oreiro

  • Leonardo Sbaraglia
  • Benjamín Otero
  • Luis Luque
  • Charo López
  • Natalia Oreiro
  • Martín Piroyansky
  • José Luis Gioia
  • Gabriel Corrado
  • Gerardo Romano
  • Mario Alarcón
Hoy se arregla el mundo Netflix 2

Por qué se convirtió en un éxito en Netflix

El fenómeno no fue casual. La película reunió varios elementos que funcionaron en conjunto:

  • Una historia universal sobre la familia
  • Actuaciones sólidas
  • Un equilibrio entre humor y emoción
  • Un ritmo accesible para todo tipo de público

Además, el boca en boca jugó un papel fundamental. Muchos espectadores llegaron sin expectativas y terminaron recomendándola. Ese efecto multiplicador fue clave para posicionarla entre lo más visto de Netflix.

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El mensaje que deja "Hoy se arregla el mundo"

Uno de los mayores logros del film fue su capacidad para transmitir un mensaje sin caer en lo explícito. La historia sugirió más de lo que dijo.

A través de situaciones cotidianas, planteó preguntas sobre la paternidad, la responsabilidad y el amor. No ofreció respuestas cerradas, pero sí dejó una sensación clara: los vínculos se construyen. Y esa construcción implica elegir.

En ese sentido, el viaje de David no fue solo físico. Fue, sobre todo, interno.

Mirá el tráiler oficial de "Hoy se arregla el mundo"

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