Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista

El protagonista inició una búsqueda desesperada por encontrar al verdadero padre de Benito. Lo que en un principio pareció un intento por liberarse de una responsabilidad incómoda, se transformó en un viaje emocional inesperado.

En el centro del relato estuvo la relación entre David y Benito. Interpretado por Benjamín Otero, el niño aportó frescura y naturalidad a una historia cargada de emociones. El contraste entre ambos personajes funcionó como motor narrativo.

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Según el resumen oficial de Netflix: "Después de que David, un adicto al trabajo, descubre que Benito podría no ser su hijo, emprende con él un viaje apasionante para encontrar al padre biológico del niño".

Una comedia que va mucho más allá de la risa

Aunque la película se presentó como una comedia, su verdadero impacto apareció en los matices.

Ariel Winograd, conocido por éxitos como El robo del siglo y Mamá se fue de viaje, decidió cambiar el ritmo habitual de su filmografía. En lugar de apostar únicamente por el humor rápido, incorporó pausas y momentos introspectivos. Ese cambio resultó clave.

Ariel Winograd

La narrativa permitió que el espectador conectara con la evolución emocional del protagonista. Desde el cinismo inicial hasta una sensibilidad que emergió de manera progresiva, el recorrido de David se sintió auténtico.

El guion, a cargo de Mariano Vera, reforzó una temática recurrente en su obra: la deconstrucción de la paternidad tradicional. Ya lo había explorado en Sin hijos, pero aquí alcanzó una dimensión más profunda.

El elenco con Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti y Natalia Oreiro

Leonardo Sbaraglia

Benjamín Otero

Luis Luque

Charo López

Natalia Oreiro

Martín Piroyansky

José Luis Gioia

Gabriel Corrado

Gerardo Romano

Mario Alarcón

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Por qué se convirtió en un éxito en Netflix

El fenómeno no fue casual. La película reunió varios elementos que funcionaron en conjunto:

Una historia universal sobre la familia

Actuaciones sólidas

Un equilibrio entre humor y emoción

Un ritmo accesible para todo tipo de público

Además, el boca en boca jugó un papel fundamental. Muchos espectadores llegaron sin expectativas y terminaron recomendándola. Ese efecto multiplicador fue clave para posicionarla entre lo más visto de Netflix.

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El mensaje que deja "Hoy se arregla el mundo"

Uno de los mayores logros del film fue su capacidad para transmitir un mensaje sin caer en lo explícito. La historia sugirió más de lo que dijo.

A través de situaciones cotidianas, planteó preguntas sobre la paternidad, la responsabilidad y el amor. No ofreció respuestas cerradas, pero sí dejó una sensación clara: los vínculos se construyen. Y esa construcción implica elegir.

En ese sentido, el viaje de David no fue solo físico. Fue, sobre todo, interno.

Mirá el tráiler oficial de "Hoy se arregla el mundo"